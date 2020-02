Συρία: Ηρωικός πατέρας μαθαίνει στην κόρη του να γελάει την ώρα που πέφτουν βόμβες (vid)

Μιμούμενος τον Ρομπέρτο Μπενίνι στη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία, «Η ζωή είναι ωραία», η οποία αναφέρεται στη ζωή ενός πατέρα και του γιου του σε στρατόπεδο συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Συγκεκριμένα στην ταινία ο πατέρας πείθει το παιδί του ότι οι απάνθρωπες συνθήκες ζωής στο στρατόπεδο είναι ένα παιχνίδι.

Έτσι και ο Αμπνουλάχ Αλ Μοχάμαντ έπεισε την 3χρονη κόρη του Σαλούα ότι οι εκρήξεις από τις βόμβες είναι ένα παιχνίδι και ότι πρέπει να γελάσει, καθώς θέλει ν' αποτρέψει να της δημιουργηθεί κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα εξαιτίας της φρίκης του πολέμου.

Most children would cry out in fear if they heard falling bombs.

But Abdullah Al-Mohammad in Syria, has taught his three-year-old daughter Salwa to laugh at them rather than fear them.

More on their story here: https://t.co/A39GFn9ty1 pic.twitter.com/XvfxnjFpEF

— Sky News (@SkyNews) February 18, 2020