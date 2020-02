Εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Βρετανία από τον κυκλώνα «Ντένις» (pics & vids)

Η δεύτερη καταιγίδα σε διάστημα μίας μόλις εβδομάδας σαρώνει σήμερα τη Βρετανία.

Οι εικόνες θυμίζουν και πάλι, λίγα 24ωρα μετά το «χτύπημα» της «Κιάρα», βιβλική καταστροφή, καθώς ο «Ντένις» πλήττει το Νησί με σφοδρές χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Στους δύο ανέρχονται, μέχρι στιγμής, οι νεκροί. Τα δύο πτώματα εντοπίστηκαν στο Κεντ, με διαφορά λίγων μόλις μέτρων.

Storm Dennis has claimed the lives of two victims as it batters Britain with a brutal 70mph "bomb cyclone" today.https://t.co/BDL7hTzw0g —Jassogne (@jassogne) February 15, 2020

Flights canceled amid flood alerts as second storm in week hits Britain - Reuters https://t.co/aSKO9ZWQgC — Steve Weakley (@tvsteve) February 15, 2020

Οι αρχές έχουν εκδώσει συναγερμούς για πλημμύρες σε πολλές περιοχές της χώρας, δεκάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες.

Storm Dennis causing our flight into Heathrow to abort at the last moment. Glad to be back after a successful second attempt. #heathrowstorm #StormDennis pic.twitter.com/vJrKyHl5cz — Dan King VerseOne (@DanKingVerseOne) February 15, 2020

Storm Dennis has arrived in Southend pic.twitter.com/5yDe3iDR3n — Your Southend (@YourSouthend) February 15, 2020

Η αεροπορική εταιρεία EasyJet προειδοποίησε για «σοβαρά προβλήματα» στα δρομολόγιά της με ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ. Την ίδια στιγμή, το αεροδρόμιο Λούτον συστήνει στους επιβάτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες προτού... ετοιμάσουν βαλίτσες.

Τριάντα προειδοποιήσεις εκδόθηκαν στην Αγγλία, σύμφωνα με τις οποίες αναμένονται πλημμύρες, και 238 συναγερμοί, βάσει των οποίων είναι πιθανό το ενδεχόμενο πλημμυρών, σύμφωνα με την Αρχή Περιβάλλοντος.

Storm again in the UK today Dennis Storm Very bad weather pic.twitter.com/3N2HEMHNaQ — (@AIMABAIG13) February 15, 2020

Τουλάχιστον 75 στρατιωτικοί συνδράμουν στο χτίσιμο φραγμάτων και στην ενίσχυση των οχυρωματικών έργων στο Γιορκσάιρ, στη βόρεια Αγγλία, που επλήγη από τις βροχές της προηγούμενης εβδομάδας.

#Mundo: En el Atlántico se ha tomado forma otra tormenta, "Dennis", con ráfagas de hasta 200 kilómetros por hora.https://t.co/PTM1u6d8aY — TeleSaltillo (@TeleSaltillo) February 15, 2020