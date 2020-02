Εικόνες Αποκάλυψης στην Ουχάν: Δεν κυκλοφορεί κανείς στους δρόμους (vid)

Ένα νέο βίντεο από την Ουχάν θυμίζει ακόμη περισσότερο... Walking Dead!

Η μεγάλη κινεζική πόλη των 10 και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων, από την οποία, θυμίζουμε, εξαπλώθηκε ο κοροναϊός, παραμένει σε καραντίνα, με τις εικόνες, από drone, να προκαλούν ανατριχίλα...

Όπως μπορείτε να δείτε, ουδείς κυκλοφορεί στους δρόμους, με εξαίρεση κάποια, ελάχιστα, αυτοκίνητα. Τα μαγαζιά, δε, είναι όλα κλειστά, το ίδιο και οι πόρτες των σπιτιών, με τους κατοίκους να βρίσκονται μέσα, περιμένοντας, ενώ και το αεροδρόμιο έχει αναστείλει τη λειτουργία του.

Κανονική πόλη-φάντασμα!

The streets of #Wuhan, China remain empty under its #coronavirus quarantine pic.twitter.com/RuspQZFKZa

— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) February 6, 2020