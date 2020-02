O Τραμπ αρνήθηκε να σφίξει το χέρι της Πελόζι και εκείνη έσκισε την ομιλία του (vids)

Εννέα μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε στην ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Κογκρέσου ότι «αντίθετα» με τους προκατόχους του, αυτός «τηρεί» τις υποσχέσεις του και πρόβαλε την καλή κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας.

Πριν καν αρχίσει η παραδοσιακή ομιλία του ενοίκου του Λευκού Οίκου (γνωστή με το αρκτικόλεξο SOTU, συντομογραφία της έκφρασης State of the Union), ο διχασμός που βασιλεύει στην πολιτική τάξη των ΗΠΑ ήταν χειροπιαστός.

Μετά την πομπώδη είσοδο του προέδρου, που αναγγέλθηκε από τον επικεφαλής της φρουράς του Κογκρέσου ως είθισται, με τέσσερα μέλη του Ανώτατου Δικαστηρίου, τον αρχηγό του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας και μέλη της κυβέρνησής του να τον ακολουθούν, ο Τραμπ απέφυγε επιδεικτικά να σφίξει το χέρι της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, της Νάνσι Πελόζι.

«Αντίθετα με τόσους άλλους πριν από μένα, εγώ τηρώ τις υποσχέσεις μου», πέταξε στην αρχή της ομιλίας του ο Τραμπ, ενώ τα μέλη της αντιπολίτευσης, των Δημοκρατικών, που τον παρέπεμψαν σε δίκη στη Γερουσία που εκτιμάται ότι πιθανόν θα τερματιστεί σήμερα Τετάρτη, παρέμεναν απαθείς.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους στην ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Χουάν Γκουαϊδό, τον οποίο η Ουάσινγκτον έχει αναγνωρίσει ως τον νόμιμο πρόεδρο της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, η Δημοκρατική Νάνσι Πελόσι, εκδήλωσε με θεαματικό τρόπο τη διαφωνία της με τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ολοκλήρωνε τον λόγο του για την Κατάσταση της Ένωσης στο Κογκρέσο, κάνοντας δύο κομμάτια το αντίτυπο του κειμένου της ομιλίας που της είχε δώσει νωρίτερα ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

Καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος ολοκλήρωνε τον λόγο του, η Πελόσι, η οποία βρισκόταν, όπως το θέλει η αμερικανική κοινοβουλευτική παράδοση, καθισμένη πίσω του, πλάι στον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς, σηκώθηκε, πήρε επιδεικτικά το έγγραφο που βρισκόταν μπροστά της στα χέρια της και το έσκισε.

Speaker Pelosi tears up President Trump's speech as the president ends his State of the Union address.

“It was the courteous thing to do considering the alternative.” pic.twitter.com/Lg1pdfgyyI

— NBC News (@NBCNews) February 5, 2020