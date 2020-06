Σύλληψη πορνοστάρ στην Ισπανία για φόνο εξ αμελείας: Η τελετή με το δηλητήριο βατράχου (pics)

Απίστευτο περιστατικό στην Ισπανία.

Κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, ένας πορνοστάρ συνελήφθη, μετά τον θάνατο άνδρα που εισέπνευσε δηλητήριο παραισθησιογόνου βατράχου, κατά τη διάρκεια μιας μυστικιστικής τελετής!

Ο Νάτσο Βιδάλ συνελήφθη στην περιοχή της Βαλένθια την περασμένη εβδομάδα για την εμπλοκή του στον θάνατο ενός άνδρα τον Ιούλιο του 2019. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το θύμα ήταν ο φωτογράφος μόδας Χοσέ Λουίς Αμπάντ.

Porn star Nacho Vidal arrested for murder https://t.co/Ddp5GNVFja via @Spain Today - Breaking News, Latest Sport, Current Information for Spain

Κατά τη διάρκεια αυτής της υποτιθέμενης «θεραπευτικής» τελετουργίας, το θύμα πέθανε αφού εισέπνευσε δηλητήριο του βατράχου Bufo Alvarius, ενός σπάνιου είδους φρύνου που ζει στην έρημο της Σονόρα, στο Μεξικό. Το δηλητήριο του βατράχου αυτού έχει ισχυρές ψυχεδελικές ιδιότητες.

Αρχικά ο θάνατος του Αμπάντ αποδόθηκε σε καρδιακή προσβολή, όμως η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για την υπόθεση, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του Βιδάλ, ενός συγγενή του και μιας υπαλλήλου του, που όλοι τους κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Spanish police have arrested porn star Nacho Vidal for the death of a photographer in a shamanic ritual using psychedelic toad venomhttps://t.co/0yQRtrUunV

