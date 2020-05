Αποκαθήλωση της Kylie Jenner από το Forbes: «Δηλώνει ψευδή στοιχεία, δεν είναι δισεκατομμυριούχος»! (pics)

Σκάνδαλο στην Αμερική με έκθεση του Forbes, το οποίο κατηγορεί ούτε λίγο ούτε πολύ την Kylie Jenner ότι δηλώνει ψεύτικα στοιχεία στις φορολογικές της δηλώσεις, προκειμένου να εμφανίζεται ως δισεκατομμυριούχος, ενώ δεν είναι, και της αφαιρεί, μάλιστα, τον τίτλο της νεότερης δισεκατομμυριούχου στον κόσμο!

Θυμίζουμε, μόλις τον περασμένο μήνα η 22χρονη κέρδισε εκ νέου τον εν λόγω τίτλο, φαίνεται, όμως, πως βασίστηκε σε ψέματα για να φτάσει μέχρι την... κορυφή!

Συγκεκριμένα, η Kylie Jenner κατηγορείται πως εμφάνιζε παραπάνω χρήματα στις φορολογικές της δηλώσεις, προκειμένου να μεγαλώνει την «καθαρή» της αξία ως celebrity και κυρίως ως επιχειρηματίας.

Όπως τονίζεται στο δημοσίευμα, η Kylie, μαζί, μάλιστα, με την οικογένειά της, δημιούργησε ένα «δίκτυο ψεμάτων», προκειμένου να παρουσιάσει διογκωμένα κέρδη στις επιχειρήσεις της.

Μεταξύ άλλων, το περιοδικό την κατηγορεί ότι έχει πλαστογραφήσει φορολογικές δηλώσεις, ενώ σημειώνεται πως ο λόγος που το μοντέλο ψεύδεται -εδώ και πολύ καιρό- είναι γιατί επιθυμούσε διακαώς να μπει στις περίφημες λίστες του Forbes, αλλά και να φιγουράρει στο εξώφυλλο του περιοδικού!

Πέρυσι, το Forbes ονόμασε την Jenner, τότε 21 ετών, ως τη νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχο, αφού πούλησε το 51% της Kylie Cosmetics για 600 εκατ. δολάρια στην εταιρεία Coty. Η συμφωνία εκτιμά την αξία της εταιρείας της Jenner στα 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ο πρόεδρος της Coty χαρακτήρισε την 22χρονη «σύμβολο της σύγχρονης εποχής». Το ποσό πώλησης σημαίνει πως η αξία της εταιρείας είναι πάνω από 1 δισ. δολάρια και έως τώρα η Kyle Jenner είχε το 100%. Την εταιρεία, θυμίζουμε, την είχε δημιουργήσει μόνη της το 2015, όταν ήταν ακόμη έφηβη.

Το Forbes, ωστόσο, «τα έβαλε κάτω» και συμπέρανε ότι ακόμη και αν η 22χρονη έβγαλε από εκείνη την πώληση περίπου 340 εκατ. δολάρια «καθαρά» με την παρακράτηση του φόρου, δεν είναι σε καμία περίπτωση δισεκατομμυριούχος, υποστηρίζοντας ότι παρουσιάζει «φουσκωμένα» κέρδη και πως η πραγματική περιουσία της Jenner είναι πολύ πιο κάτω από τα 900 εκατομμύρια δολάρια.

Η απάντηση της Kylie Jenner, πάντως, ήταν άμεση, γράφοντας στο Twitter: «Πίστευα ότι πρόκειται για ένα αξιόπιστο site, αλλά το μόνο που βλέπω είναι μια σειρά από ανακριβείς δηλώσεις και αναπόδεικτες υποθέσεις. Δεν ζήτησα ποτέ κανέναν τίτλο».

Πόλεμος!

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period

— Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020