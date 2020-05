Ο πορνοστάρ Ron Jeremy ξεκίνησε διαμαρτυρία για να σώσει το αγαπημένο του δέντρο (pics & vid)

Σχεδόν κάθε μέρα, βλέπει το φως της δημοσιότητας μία διαμαρτυρία για κάποιο διαφορετικό λόγο, σε όλο τον κόσμο.

Η τελευταία που είναι και από τις πιο περίεργες, αλλά απολύτως δικαιολογημένη, είναι αυτή του πασίγνωστου πορνοστάρ Ron Jeremy.

Ο 67χρονος έχει ξεκινήσει αγώνα, προκειμένου να μην κοπεί ένα δέντρο που υπάρχει έξω από το σπίτι του στο Κουίνς της Νέας Υόρκης.

this tree was planted by my dad the day I was born. Please let Con Edison know that they cannot tear down this tree. @conedison 61-24 bell Blvd Bayside Queens NY 11364 please help me save my tree. pic.twitter.com/XXkYjBiY9O

Τι το ιδιαίτερο έχει αυτό; Το είχε φυτέψει ο πατέρας του, όταν γεννήθηκε και όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς ιδιαίτερη σημασία για αυτόν.

Μάλιστα το ποστάρισμά του είχε τέτοια απήχηση που δημιουργήθηκε hashtag #SaveRonsWood και αρκετός κόσμος περνούσε από το σημείο για να βγει μία φωτογραφία με τον μυθικό πρωταγωνιστή ερωτικών ταινιών.

I’m not sure, but if they have to tear down my tree they may do it tomorrow. Is there anyone that knows about seedlings or trimmings that could help me save and replant this tree?

61-24 bell Blvd

Bayside Queens NY 11364 please help me save my tree @NYCMayor @NYCParks pic.twitter.com/ugPqZRVNyO

— Ron Jeremy (@RealRonJeremy) May 18, 2020