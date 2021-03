Οδηγός ταξί ζήτησε από τρεις γυναίκες να φορέσουν μάσκες και εκείνες άρχισαν να βήχουν πάνω του (vid)

Απίστευτη περιπέτεια βίωσε ένας 32χρονος οδηγός της Uber. Μια παρέα τριών γυναικών μπήκε στο όχημά του, όμως δεν φορούσαν μάσκες, όπως προβλέπεται για την προστασία από τον κορονοϊό.

Σύμφωνα με τον τοπικό σταθμό KABC-TV, ο οδηγός ζήτησε από τις πελάτισσες να φορέσουν τις μάσκες τους. Η μία αρνήθηκε, κι έτσι εκείνος αποφάσισε να ακυρώσει τη διαδρομή, σύμφωνα με την πολιτική της εταιρίας για τις μετακινήσεις μέσα στην πανδημία του κορονοϊού.

«Άρχισε να με χλευάζει, να με βρίζει, να με ρωτάει αν είμαι άντρας. Οι γυναίκες συζητούσαν ακόμα και το ενδεχόμενο να με πυροβολήσουν, τηλεφωνούσαν στα ξαδέρφια τους να με σκοτώσουν. Έκαναν πλάκα με τη φυλή μου», δήλωσε ο 32χρονος οδηγός.

Uber driver Subhakar told me he picked up 3 women in the Bayview yesterday & after asking one to wear a mask was subject to slurs, taunting & one grabbing his phone.

He’s taking a few days off.

SFPD is investigating. pic.twitter.com/o99pOooWsw

— Dion Lim (@DionLimTV) March 9, 2021