Η «άγρια» Gillian Robertson διέλυσε το ρεκόρ της Ronda Rousey στο UFC! (pics & vids)

Μπορεί να είναι γλυκομίλητη και ντροπαλή, αλλά η Καναδή κοκκινομάλλα Gillian Robertson έγραψε ιστορία το βράδυ του Σαββάτου και βάζει πλώρη για ακόμη μεγαλύτερα πράγματα.

Η 25χρονη έγινε η αθλήτρια με τις περισσότερες νίκες στο UFC με submission (όταν, δηλαδή, αναγκάζεις τον αντίπαλο να παραιτηθεί), ξεπερνώντας τη Ronda Rousey!

Η Robertson, το ψευδώνυμο της οποίας είναι «άγρια», ανάγκασε σε «υποταγή» την Cortney Casey, με μόλις 28 δευτερόλεπτα να απομένουν για το φινάλε του μεταξύ τους αγώνα στην κατηγορία flyweight, στο UFC Apex της Νεβάδα.

Absolute

Savage_UFC sinks in the RNC to get the finish! #UFCVegas3 pic.twitter.com/MV8trgQkdn

— UFC Europe (@UFCEurope) June 20, 2020