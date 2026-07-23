Σατανικό ζευγάρι ταξίδεψε από τη Βραζιλία στην Πορτογαλία για να δολοφονήσει τον πρώην της κόρης του

Η σχέση με τη νεαρή Βραζιλιάνα και τα 20.000 ευρώ που εξαφανίστηκαν.

Ζευγάρι από τη Βραζιλία και ένας ακόμη άνδρας φέρονται να ταξίδεψαν στην Πορτογαλία έχοντας οργανώσει μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια ένα σχέδιο ληστείας και δολοφονίας. Θύμα τους ήταν ένας 60χρονος εργολάβος από τη Βίλα Νόβα ντε Γκάια, ο οποίος βρέθηκε δεμένος, άγρια ξυλοκοπημένος και νεκρός μέσα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με την πορτογαλική Notícias ao Minuto, οι τρεις ύποπτοι συνελήφθησαν από την Δικαστική Αστυνομία (PJ) στο αεροδρόμιο Humberto Delgado της Λισαβόνας, λίγο πριν επιβιβαστούν σε πτήση με προορισμό τη Βραζιλία.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν επτά βαλίτσες, περίπου 20.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και διάφορα αντικείμενα που εκτιμάται ότι είχαν αγοραστεί με χρήματα που αφαιρέθηκαν από το θύμα.

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