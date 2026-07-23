Μάτι, 8 χρόνια μετά: «Για εμάς δεν έχουν περάσει ούτε 8 λεπτά, καήκαμε στο δρόμο»

Η φωτιά στο Μάτι είναι μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έπληξαν ποτέ τη χώρα και η δεύτερη πιο φονική πυρκαγιά του 21ου αιώνα παγκοσμίως.

«Πάντοτε έχει πόνο. Μιλούν όλοι τώρα για τα οχτώ χρόνια. Για εμάς όμως δεν έχει περάσει ούτε καν μια μέρα. Είναι σαν οκτώ λεπτά μετά».

Με αυτά τα λόγια η Κάλλι Αναγνώστου, εγκαυματίας εκείνης της ημέρας στο Μάτι και πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018, ξεκινά την αφήγησή της στο Orange Press Agency, για το βαθύ, ανεπούλωτο τραύμα των επιζώντων της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι, τον Νέο Βουτζά και την ευρύτερη περιοχή που άφησε πίσω της εκατόμβη νεκρών, δεκάδες εγκαυματίες και τραυματίες, αγνοούμενους αλλά και βροντερά, αναπάντητα «γιατί».

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