Ο Γιώργος Γρηγοριάδης έκανε τη Μίνα Καραμήτρου πρωταγωνίστρια σε χριστουγεννιάτικη ταινία με τον ίδιο παρτενέρ. «Σε δείχνει 20 χρόνια νεότερη», είπε όταν είδαν την αφίσα.

Από την πρεμιέρα τους η Μίνα Καραμήτρου και ο Γιώργος Γρηγοριάδης είχαν δείξει πως θα πέσει πολύ πείραγμα μεταξύ τους φέτος και με αφορμή τα Χριστούγεννα ο γνωστός δημοσιογράφος έχει βρει ευκαιρίες να πειράξει την τηλεοπτική παρτενέερ του ή τουλάχιστον να την εκπλήσσει κάθε φορά με κάτι.

Πριν μερικές εβδομάδες είχαμε το It's Time βίντεο της Mariah Carey και τα πρόωρα - κατά τη Μίνα Καραμήτρου - στολίσματα χριστουγεννιάτικων δέντρων και τώρα ο Γιώργος Γρηγοριάδης την έκανε... πρωταγωνίστρια σε χριστουγεννιάτικη ταινία με τίτλο «Για ένα μελομακάρονο - Οι Κατεργάρηδες των Χριστουγέννων».

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