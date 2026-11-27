Το κανάλι ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η εσωτερική έρευνα για τη διαρροή του βίντεο από το control room και προχώρησε στην καταγγελία της σύμβασης του εργαζομένου.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο OPEN μετά τη διαρροή του βίντεο με τη λογομαχία του Νίκου Στραβελάκη και της Κατερίνας Παπακωστοπούλου, κατά τη διάρκεια διαλείμματος της εκπομπής «10 Παντού».

Το μεσημέρι της Παρασκευής (27/11), ο τηλεοπτικός σταθμός εξέδωσε ανακοίνωση, γνωστοποιώντας ότι ολοκληρώθηκε η εσωτερική έρευνα για την υπόθεση και ότι η σύμβαση του εργαζομένου που προχώρησε στην καταγραφή και κοινοποίηση του επίμαχου υλικού καταγγέλθηκε. Όπως αναφέρει το OPEN, η ενέργεια του συγκεκριμένου συντελεστή ήταν παράνομη και αντιδεοντολογική, ενώ είχε ως αποτέλεσμα να στοχοποιηθεί ο σταθμός.

Η ανακοίνωση του OPEN

Στην ανακοίνωσή του, το κανάλι αναφέρει:

«Το OPEN στοχοποιήθηκε εξαιτίας μίας παράνομης και απόλυτα αντιδεοντολογικής ενέργειας

συντελεστή της ενημερωτικής εκπομπής «10 Παντού», που κατέγραψε στο control room και, στη

συνέχεια, κοινοποίησε σε πολλούς παραλήπτες, μία λογομαχία μεταξύ των δύο παρουσιαστών-

δημοσιογράφων, η οποία έλαβε χώρα εκτός αέρα, στο διάλειμμα της εκπομπής.

Η ενδελεχής εσωτερική έρευνα οδήγησε σε ασφαλή συμπεράσματα. Σε συνέχεια αυτής, η σύμβαση

του συντελεστή της εκπομπής καταγγέλθηκε από τον σταθμό.»

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