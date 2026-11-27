Ποτέ δεν ρομαντικοποιούσε το παρελθόν, δεν ήταν κολλητός με τον «Κάρπετ», ποτέ δεν φοβήθηκε ακόμα και την σκληρή πείνα. Η δύσκολη ζωή του Αντώνη Πανούτσου.

Δεν είναι πολύ εύκολο να γράψεις την ιστορία του Αντώνη Πανούτσου. Κυρίως γιατί ο ίδιος ο δημοσιογράφος προτιμούσε να κρατά για τον εαυτό του κάποια από τα πιο σημαντικά κεφάλαια της ζωής του. Ποτέ δεν ήμασταν σίγουροι ότι γνωρίζαμε στ' αλήθεια τον Αντώνη Πανούτσο.

Το σίγουρο είναι πως έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής του, ως και το σχολείο, στον Πειραιά, στην Καλλίπολη, ψηλά από την πλευρά του Χατζηκυριάκειου. Στη «σκληρή» πλευρά του Πειραιά, αυτή που ενέπνευσε ρεμπέτες και άλλους σύγχρονους παραμυθάδες να γράψουν ιστορίες που κάνουν τα φιλμ νουάρ να μοιάζουν με rom-com, ο Πανούτσος δεν πέρασε ακριβώς «ωραία χρόνια».

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