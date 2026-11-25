Συνεχίζονται οι κρούσεις για το νέο «DWTS» με τον Θάνο Κιούση να απαντά αρνητικά στην παραγωγή.

Με την ομάδα πίσω από τις κάμερες να έχει σχεδόν «κλείσει» η παραγωγή του «Dancing with the Stars» συνεχίζει διερευνητικές επαφές με πρόσωπα για τη συμπλήρωση του ρόστερ των συμμετεχόντων.

Όπως είχε γράψει το Reader κρούση μέχρι στιγμής έχουν δεχθεί ο Κωνσταντίνος Βασάλος, η Ζόζεφιν και ο Ηλίας Γκότσης ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως επαφή έχει γίνει και με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

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