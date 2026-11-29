Το Gazzetta άκουσε τον νέο δίσκο, «Η κυρία θέλει» (under licensed distribution by Stay Independent) της ράπερ Aeon.

Η φάση με αυτή την τύπισσα ήταν πάντα diy και δεν έχεις δικαίωμα να ρωτήσεις why? Ξέρετε πώς είναι τα true άτομα εκεί έξω; Σαν αυτή τη ράπερ που ξεκίνησε από την Κρήτη και ποτέ δεν ξέχασε τις ρίζες, τα πρώτα ακούσματα, τις φιλοδοξίες, τον χαρακτήρα της. Στο rap game έχει πια τη θέση της ραπ ντίβας και όχι γιατί υπηρετεί μια περσόνα που πρέπει να κατακτήσει την ψηφιακή εικόνα, αλλά γιατί η αγάπη γι’ αυτό που κάνει περνά σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, σε κάθε πτυχή της δημιουργίας και μαζί με την προσωπικότητά της συνθέτουν μια καλλιτέχνιδα που συνεχώς ανεβαίνει αλλά και είναι και γειωμένη την ίδια στιγμή!

Θα σας πω κάτι για την Κωνσταντίνα (αυτό είναι το όνομα της Aeon). Είναι πολύ καλό παιδί, ανοιχτόμυαλη, συντρόφισσα που στηρίζει κάθε σκοπό που αξίζει και πάντα, μα πάντα, ψάχνει να βρει τρόπους να εξελίξει αυτό που υπηρετεί. Αν ακούσετε τις δουλειές της με χρονολογική σειρά θα επιβεβαιώσετε τη βελτίωση, την καλλιτεχνική ματιά που δεν μένει στην ίδια θέση και τον πειραματισμό που είναι δεύτερη φύση της. Για να τελειώνουμε με τα εισαγωγικά…. Η τύπισσα «μετράει» πολύ άσχημα στη ραπ σκηνή και ο νέος της δίσκος, «Η κυρία θέλει» (under licensed distribution by Stay Independent), δικαιώνει τα προηγούμενα. Α, και μην ξεχνάτε, στις 5 Φεβρουαρίου 2027 παρουσιάζει τον δίσκο στο «Gagarin». Θα γίνει χαμούλης λέμε!

Το μουσικό θέμα του Sin City



Η Aeon ξέρει να φτιάχνει ραπ κόσμους, δικούς της, που περιέχουν τα εξής: χαρακτηριστικό delivery, καλή φωνή, ερμηνεία πολυμορφική, άνετο και στιβαρό την ίδια στιγμή «πάτημα», γεμάτες παραγωγές, χωρίς να την «πνίγουν», background ήχοι, προσθήκες, που σε ξεσηκώνουν, σε κάνουν να αισθάνεσαι καλά, παιχνιδιάρικο ύφος και flow που… σκοτώνει! Η Κωνσταντίνα έχει φτιάξει το δικό της ύφος και με τον αιχμηρό, κοινωνικό, φεμινιστικό, εμψυχωτικό, πολιτικό, προσωπικό, στίχο έχει γίνει διακριτή, αξιοσέβαστη, ραπ παρουσία. Οι παραδοσιακοί ήχοι και το ατόφιο πνεύμα του freestyle, είναι ο πυρήνας της που την κάνει τόσο δυνατή ράπερ…

Το «Η κυρία θέλει» έχει την in your face attitude και την ευαισθησία της Aeon. Κάθε κομμάτι διαθέτει δυνατό story telling και μουσικό υπόβαθρο που συνοδεύει αρμονικά τη φωνητική/γλωσσική έκφραση, το ύφος που είναι απλό, άμεσο, αποφασιστικό. Υπάρχει μια κλασική γραμμή στην οποία «χτίζει», προσθέτει, παίζει η Aeon. Πολλά φωνητικά πρόσωπα, διαθέσεις, sample που δυναμώνουν τη ραπ ιστορία. Εδώ μπαίνουμε σε ασπρόμαυρα μονοπάτια με λίγες και καλές κόκκινες πινελιές, ένα ακουστικό graphic novel που δίνει το μουσικό θέμα του Sin City.

Πολυεπίπεδο με πολλά «ψαγμένα» κομμάτια



Το «Η κυρία θέλει» αποτελείται από 14 κομμάτια και περιλαμβάνει συμμετοχές από τους Θανάσιμο (No Hard Feelings), Mi55t, Hatemost (Βήτα Πεις), Άγνωστο Χειμώνα, Κάλλια Σπυριδάκη, Tsolimon, Santino, Dj Silkroad & Léf Kay. Οι παραγωγές είναι της Aeon. Την ηχογράφηση ανέλαβαν οι Alkhstiflo & Θανάσιμος και τη μίξη ο Θανάσιμος στο Hotbox Studio. Τη φωτογραφία του εξωφύλλου τράβηξε ο Spiros Andromaneskos, ενώ το αρχικό σχέδιο υπογράφει η Aeon και το συνολικό artwork αποτελεί δημιουργία του Graffix. Το styling της Aeon για τις ανάγκες της φωτογράφισης επιμελήθηκε η Ίριδα Σι. και το make-up art & το hairstyle επιμελήθηκε το Nailshop Hairgang Beautystudio.

Η δουλειά αυτή κινείται στα ίδια πολυεπίπεδα μονοπάτια με το άλμπουμ «Χαϊμαλίνα». Εδώ, όμως, υπάρχουν περισσότερα «ψαγμένα» tracks. Υπάρχει ένα tech fusion που δίνει ένα new age ίχνος χωρίς να χαλάει το παραδοσιακό, χαρακτηριστικό ραπ της Aeon. Κάντε τα κουμάντα σας, λοιπόν, και κλείστε εισιτήριο για το live, στις 5 Φεβρουαρίου 2027, στο «Gagarin».

*Η Aeon σε Spotify, YouTube, Instagram, Facebook

-Χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες από το rapnroll.

INFO

Aeon

Παρουσίαση δίσκου «Η κυρία Θέλει»

Στις 5 Φεβρουαρίου 2027

Στο «Gagarin» [Λιοσιών 205, Αθήνα]

Εισιτήρια: ΕΔΩ

Στα decks θα βρίσκεται ο DJ Silkroad , ενώ τα guests κρατιούνται ακόμα κλειστά χαρτιά (TBA).

