Οι 7 συμπεριφορές που συχνά περνάμε για φυσιολογικές, ενώ μας πληγώνουν.

Μερικές φορές, η αγάπη μπορεί να μας κάνει να αγνοούμε συμπεριφορές που υπό άλλες συνθήκες δεν θα ανεχόμασταν. Όταν βρισκόμαστε σε μια σχέση με έναν άνθρωπο που εμφανίζει ναρκισσιστικές τάσεις, είναι εύκολο να εγκλωβιστούμε σε έναν κύκλο συναισθηματικής σύγχυσης, όπου η τρυφερότητα εναλλάσσεται με την απόσταση, η φροντίδα με τον έλεγχο και οι υποσχέσεις με την απογοήτευση.

Σταδιακά, αρχίζουμε να δικαιολογούμε συμπεριφορές που μας πληγώνουν, να αμφισβητούμε την κρίση μας και να βάζουμε τις δικές μας ανάγκες σε δεύτερη μοίρα. Ποιες είναι, όμως, οι επτά συμπεριφορές που συχνά παραβλέπουμε όταν βρισκόμαστε υπό την επιρροή ενός ανθρώπου που είναι νάρκισσος;

Διαβάστε την συνέχεια στο jenny.gr