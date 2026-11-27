Το στέλεχος Η1Ν1, που συνδέθηκε με την έξαρση του 2009, κυριαρχεί στην φετινή γρίπη, ενώ οι ειδικοί καλούν τους δικαιούχους να εμβολιαστούν εγκαίρως

Η επόμενη πανδημία θεωρείται πιθανή και δυνητικά καταστροφική, σύμφωνα με την Τζένι Χάρις, πρώην επικεφαλής της Υπηρεσίας Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA).

Σε συνέντευξή της στο Sky News, η Χάρις ανέφερε ότι το ενδεχόμενο μιας νέας πανδημίας βρίσκεται στην κορυφή των υγειονομικών κινδύνων, όπως καταγράφεται στο Εθνικό Μητρώο Κινδύνων του 2026. «Θα συμβεί», δήλωσε χαρακτηριστικά, χωρίς να προσδιορίσει πότε. Η προειδοποίηση έρχεται την ώρα που οι εισαγωγές ασθενών με γρίπη στα βρετανικά νοσοκομεία αυξάνονται απότομα και νωρίτερα από το συνηθισμένο.

Σχεδόν διπλάσιες οι νοσηλείες λόγω γρίπης

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της UKHSA, οι νοσηλείες λόγω γρίπης έφτασαν τις 9 ανά 100.000 κατοίκους την τελευταία εβδομάδα, από 5 την προηγούμενη. Την αντίστοιχη περίοδο του 2025, το ποσοστό ήταν 4,9 ανά 100.000. Η δρ Σουζάνα ΜακΝτόναλντ, επικεφαλής του προγράμματος για τη γρίπη στην UKHSA, εξήγησε ότι η φετινή αύξηση εμφανίστηκε αρκετές εβδομάδες νωρίτερα.

Όπως σημείωσε, ήδη από την προηγούμενη χρονιά είχε καταγραφεί η πρωιμότερη περίοδος γρίπης των τελευταίων 20 ετών, γεγονός που καθιστά τη φετινή εικόνα ιδιαίτερα αξιοσημείωτη. Το κυρίαρχο στέλεχος που κυκλοφορεί είναι το H1N1, ένας τύπος γρίπης Α, ο οποίος είχε προκαλέσει και την έξαρση του 2009.

Τα συμπτώματα και η προστασία από το εμβόλιο

Τα συμπτώματα του H1N1 είναι παρόμοια με εκείνα άλλων στελεχών της γρίπης και περιλαμβάνουν πυρετό, ρίγη, πονοκέφαλο, μυϊκούς πόνους, κόπωση, αδυναμία και δύσπνοια. Συνήθως εμφανίζονται μία έως δύο ημέρες μετά την έκθεση στον ιό. Η αντιμετώπιση των περισσότερων περιστατικών περιλαμβάνει ξεκούραση στο σπίτι, επαρκή ενυδάτωση και χρήση παρακεταμόλης ή ιβουπροφαίνης για τον πυρετό και τους πόνους.

Ο ιός είναι πιο μεταδοτικός τις πρώτες πέντε ημέρες, γι’ αυτό συστήνεται ο περιορισμός των επαφών. Οι ειδικοί καλούν όσους είναι δικαιούχοι να κάνουν το αντιγριπικό εμβόλιο, το οποίο προστατεύει και από το H1N1. Παρότι το φετινό στέλεχος έχει υποστεί περισσότερες αλλαγές από όσες αναμένονταν, η ΜακΝτόναλντ εμφανίστηκε καθησυχαστική: την προηγούμενη χρονιά, παρά τις αντίστοιχες μεταλλάξεις, το εμβόλιο είχε διατηρήσει την αποτελεσματικότητά του.

Όπως πρόσθεσε, δεν υπάρχει προς το παρόν λόγος να θεωρείται ότι φέτος θα ισχύσει κάτι διαφορετικό, ενώ τα σχετικά δεδομένα αναμένεται να γίνουν σύντομα διαθέσιμα.

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