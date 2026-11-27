Λευκές ίνες στο αυγό: Τι είναι και τι αποκαλύπτουν για τη φρεσκάδα του.

Οι λευκές ίνες που βλέπετε δίπλα στον κρόκο όταν σπάτε ένα ωμό αυγό είναι φυσιολογικό μέρος της ανατομίας του και δεν χρειάζεται να τις αφαιρείτε πριν από το μαγείρεμα.

Μάλιστα, όσο πιο ευδιάκριτες είναι, τόσο πιο φρέσκο είναι συνήθως το αυγό.

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