Από 7 Δεκεμβρίου, και κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο «Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν» (Σκηνή Φρυνίχου), «Οι ιστορίες του Χόρχε» σας περιμένουν.

Ο λαϊκός τραγουδιστής το λέει έτσι. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου. Ναι, αλλά ο Φόρεστ Γκαμπ θα προχωράει όσο υπάρχει δρόμος και κόπος. Και μετά έρχεται ο Θανάσης Βέγγος που τρέχει, τρέχει, τρέχει και δεν φτάνει. Από δίπλα του περνάει τρέχοντας η Λόλα που κάποιος την ακολουθεί και της λέει «τρέξε Λόλα, τρέξε!». Από το ανοιχτό παράθυρο της γκαρσονιέρας ακούγεται η μουσική από τους δρόμους της φωτιάς. Στην πλατεία αράζουν πιτσιρικάδες που συζητούν για κάτι τυπάκια που τρέχουν στο Trainspotting και για μια σκηνή που όλη η πόλη κυνηγάει αλητάκο του Τσάρλι Τσάπλιν.

Και ενώ όλοι τρέχουν να ξεφύγουν, να κερδίσουν, να ζήσουν, να βιώσουν, να επιβιώσουν, υπάρχει κι ένας τύπος που απλά κάθεται στην ψάθινη καρέκλα του καφενείου του χωριού και θυμάται. Θυμάται όταν είχε πρωτοδεί την κοπέλα του και κάτι στη ζωή του είχε συμβεί. Θυμάται τη χελώνα που κουβαλούσε στο καβούκι της δυο κεριά και ένα κομμένο κεφάλι. Θυμάται έναν τύπο που πέθανε κάποτε και ξαναγεννήθηκε. Θυμάται την ξένη γυναίκα που ήρθε στο χωριό, έμεινε για λίγο και μετά πήρε την εκδίκησή της από το χωριό. Άτιμο πράγμα η μνήμη. Σε αναγκάζει να επιστρέφεις συνέχεια, να ελπίζεις, να συγκινείσαι, να γελάς και να γνωρίζεις. Και μετά μόνο δρόμος, μόνο «Οι ιστορίες του Χόρχε», στο «Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν» (Σκηνή Φρυνίχου).

Οι ιστορίες μένουν. Πάντα!



Σε αυτή τη ζωή, στο τέλος, μόνο οι ιστορίες θα μείνουν για να τις αφηγηθούν αυτοί που θα μείνουν μετά από εμάς. Και μετά θα έρθουν οι επόμενοι που θα φτιάξουν τις δικές τους ιστορίες για τους επόμενους που θα μείνουν πίσω και μετά θα έρθουν άλλοι και άλλοι… Ναι, αλλά πάντα έχει σημασία πού δημιουργείς την ιστορία σου, σε ποιον τη λες, από ποιον την ακούς και σε ποιον χρόνο βρίσκεσαι. Τα σοκάκια και οι λεωφόροι των μεγάλων πόλεων έχουν άλλα λόγια να πουν απ’ αυτά των χωραφιών, των χωμάτινων δρόμων και των εκκλησιών που γειτνιάζουν με μπακάλικα και καφενεία.

Η ελληνική επαρχία μας ενώνει, μας πορώνει, μας πληγώνει, μας μεγαλώνει και μας περιμένει να επιστρέψουμε. Και η επιστροφή μπορεί να μην είναι σωματική, μπορεί να είναι αυτή που κάνει το μυαλό όταν φτάνει η πίτα της γιαγιάς από το χωριό, όταν χτυπά η καμπάνα και εσύ περιμένεις το λεωφορείο για τη δουλειά, όταν θες να ακούσεις έναν κόκορα να ξεκινά τη μέρα και όχι τη ασθενική λάμψη του κινητού σου. «Οι ιστορίες του Χόρχε» είναι περίπατος στις μνήμες που δεν έχασαν τον καθαρό αέρα και την καχυποψία τους.

Μια διαδρομή επιστροφής



Εμείς μεταφέρουμε λίγα λόγια για το έργο, λίγα σημάδια από το δελτίο Τύπου. Εσείς καλό είναι να βρεθείτε στο «Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν» για να δείτε, ακούσετε και να μοιραστείτε νοερά τις δικές σας ιστορίες. Σας αφήνω στη λιτή περιγραφή του τι σας περιμένει όταν βρεθείτε εκεί.

Μια παράσταση, περίπατος στις μνήμες. Η Ζωή Ξανθοπούλου, ο Σπύρος Γραμμένος και ο Σταύρος Σβήγκος συμπράττουν για να ζωντανέψουν στη σκηνή της Φρυνίχου τις «Ιστορίες του Χόρχε». Μια διαδρομή επιστροφής σε τόπους, ανθρώπους και εικόνες από την ελληνική επαρχία, όπου το χιούμορ και η συγκίνηση διασταυρώνονται με ζωντανή μουσική.

Ο Χόρχε, απροσδιόριστης ηλικίας, μεγαλώνει στην ελληνική επαρχία και παρατηρεί αθώα την καθημερινότητα. Η συνάντησή του με τον Θάνατο ξυπνάει αναμνήσεις. Μικρές σκηνές ζωής, υποσχέσεις που χάθηκαν, στιγμές που προσπαθεί να ξαναζήσει ή να ξορκίσει. Μια προσπάθεια να ανακατασκευάσει το παρελθόν, να αλλάξει το χρόνο και να αποφύγει το αβέβαιο ραντεβού με τον Άγνωστο.

INFO

«Οι ιστορίες του Χόρχε», του Σπύρου Γραμμένου

Στο «Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν» (Σκηνή Φρυνίχου, Φρυνίχου 14, Αθήνα)

Στον ρόλο του Χόρχε ο Σταύρος Σβήγκος

Μαζί του επί σκηνής ο Σπύρος Γραμμένος

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:15

Εισιτήρια: ΕΔΩ

Συντελεστές

Δραματουργική επεξεργασία: Ζωή Ξανθοπούλου - Σπύρος Γραμμένος - Σταύρος Σβήγκος

Σκηνοθεσία: Ζωή Ξανθοπούλου

Μουσική: Σπύρος Γραμμένος Σκηνικά - Κοστούμια: Γιώργος Λιντζέρης

Κίνηση: Μαρίζα Τσίγκα

Φωτισμοί: Ιωάννα Αθανασίου

Βοηθός σκηνοθέτη: Ιάσονας Ασημακόπουλος

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Τζίνα Φουντουλάκη, Αλέξανδρος Καραμαλίκης.

Συμπαραγωγή: Monk Production — Θέατρο Τέχνης «Καρόλου Κουν».

