Το θέατρο «Φούρνος», κάθε Σάββατο και Κυριακή, φιλοξενεί το πρωτότυπο θεατρικό έργο «Σερβιρισμένες».

Το δείπνο σερβίρεται ζεστό και καλομαγειρεμένο. Το μενού κύριοι και κύριοι και κύριοι και κύριοι είναι μικρό, αλλά θα καλύψει κάθε γαστρονομικό γούστο σας. Ξεκινάμε με σφαιρίδια γαλλικών τυριών. Ειδικά επεξεργασμένα και με υγρό, χρωματιστό τυρί στο κέντρο. Το στόμα σας θα νιώσει την εύπλαστη και μαστιχωτή υφή, θα δεχθεί μια τεχνητή εύθραυστη κόρη ο ουρανίσκος σας και αμέσως θα ζητήσει το ρουμπινί λικέρ που θα σας έχουμε για συνοδευτικό. Το δεύτερο ορεκτικό είναι τρουφάκια από φύλλο καταΐφι γεμισμένα με λεπτές φλούδες μαύρης αλατισμένης σοκολάτας και τυρί κρέμα. Εδώ θα νιώσετε κάτι από το παιδικό μαλλί της γριάς και τον πόνο από τα μαλλιά αγγέλων που μόλις κόπηκαν από ανθρώπινο κεφάλι.

Προχωράμε στο κυρίως. Πρώτα η σαλάτα. Σε αυτήν θα βρείτε λαχανικά εποχής κομμένα με τέτοιο τρόπο για να δίνουν την αίσθηση σκισμένων ρούχων. Κλωστές από την αιμάτινη βινεγκρέτ σκεπάζουν τα νεκρά φύλλα. Το βασικό γεύμα είναι αυτό που λέμε γυμνό γεύμα και ναι, καλά το καταλάβατε, το εμπνευστήκαμε από τον θείο Μπάροουζ. Ο τρόπος σερβιρίσματος είναι απλός, μα εντυπωσιακός. Δεν θα υπάρχουν πιάτα εκείνη την ώρα. Τα γυναικεία σώματα, κατάλληλα ψημένα και αλειμμένα με δάκρυα, ιδρώτα, αίμα και ψέμα, θα απλωθούν μπροστά σας κύριοι. Ένα καλά ακονισμένο μαχαίρι και ένα πιρούνι θα σας βοηθήσουν για υπόλοιπα. Για επιδόρπιο θα λάβετε σοκολατένιο μωσαϊκό με κομμάτια σάρκας και ονείρου. Πρώτα, όμως, παρακολουθήστε την παράσταση οι «Σερβιρισμένες» στο θέατρο «Φούρνος» (κάθε Σάββατο και Κυριακή).

Τρεις γυναίκες αφηγούνται, σατιρίζουν και επαναδιαπραγματεύονται τη θέση τους στην κοινωνία



Η παράσταση αυτή, από την περιγραφή της, δείχνει ότι τολμά και έχει το θάρρος να δώσει κάτι πρωτότυπο. Διαβάζουμε (σ.σ οι εμφάσεις δικές μας) στο «Λίγα λόγια για το έργο»: Μέσα από ένα ευρηματικό θεατρικό "μενού", τρεις γυναίκες αφηγούνται, σατιρίζουν και επαναδιαπραγματεύονται τη θέση τους στην κοινωνία, μεταμορφώνοντας διαρκώς πρόσωπα, εποχές και καταστάσεις. Από τα παραμύθια και τη θρησκευτική παράδοση έως τη βιομηχανική εποχή και τη σύγχρονη αγορά εργασίας, οι ιστορίες τους συνθέτουν ένα μωσαϊκό εμπειριών γεμάτο χιούμορ, τρυφερότητα και κριτική ματιά. Η παράσταση επιχειρεί να αναδείξει τις αντιφάσεις της κοινωνικής μνήμης και των έμφυλων ρόλων μέσα από μια άμεση σκηνική γλώσσα που βασίζεται στην ερμηνεία, τη σωματικότητα και τη συλλογική αφήγηση. Ένα έργο που αναζητά τη συνάντηση με το κοινό μέσα από τη ζωντανή θεατρική πράξη και τον ουσιαστικό διάλογο.

Μια σύγχρονη, devised, μεταδραματική παράσταση



Το δελτίο Τύπου (σ.σ οι εμφάσεις δικές μας) μας πληροφορεί ότι: Ένα πρωτότυπο θεατρικό έργο που ξεχώρισε στο Φεστιβάλ Νέων Δημιουργών και Ομάδων "Άδειος Χώρος" έρχεται από το Σάββατο 21 Νοεμβρίου στο Θέατρο Φούρνος από την ομάδα 'Α Ύλες. "Οι Σερβιρισμένες" είναι μια σύγχρονη, devised, μεταδραματική παράσταση που αναβιώνει ηρωίδες διαφορετικών εποχών μέσα από σκηνές που ακροβατούν μεταξύ κωμωδίας και δράματος και αναδεικνύουν κοινωνικές συνθήκες των εκάστοτε εποχών.

Τρεις ηθοποιοί. Πολλοί ρόλοι σερβίρουν στο κοινό "παράδοξα" πιάτα διαφορετικών εποχών. Ιστορίες που άλλοτε προκαλούν γέλιο κι άλλοτε αφήνουν μια πικρή επίγευση. Μέσα από μια σκηνική σύνθεση που ακροβατεί ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα, οι ηρωίδες ζωντανεύουν ξανά και φέρνουν στην επιφάνεια κοινωνικές συνθήκες, στερεότυπα και ρόλους που, όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, μοιάζουν ύποπτα γνώριμοι. Το κείμενο υπογράφουν η Αναστασία Κωνσταντίνου και η Ελένη Δελή και ερμηνεύουν επί σκηνής μαζί με την Κατερίνα Σαλταούρα. Η σκηνοθεσία είναι της Χριστίνας Βασιλοπούλου.

INFO

«Σερβιρισμένες»

Στο θέατρο Φούρνος

Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 20:00.

Διάρκεια: 70 λεπτά.

Εισιτήρια: ΕΔΩ

Συντελεστές

Συγγραφέας: Αναστασία Κωνσταντίνου, Ελένη Δελή

Σκηνοθεσία: Χριστίνα Βασιλοπούλου

Ερμηνεύουν: Ελένη Δελή, Κατερίνα - Μαρία Σαλταούρα, Αναστασία Κωνσταντίνου

Σκηνικά - κοστούμια: Η ομάδα

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση - Ηχοτοπία: Μανώλης Σαντζουκίδης

Σχεδιασμός Φωτισμού: Κατερίνα - Μαρία Σαλταούρα

Video Mapping : Κατερίνα - Μαρία Σαλταούρα, Γιώργος Καμπίσιος

Κίνηση: Χριστίνα Βασιλοπούλου

Βοηθός σκηνοθέτη: Λουκία Μεϊδάνη

Ακούγεται το τραγούδι "Ηλέκτρα" σε σύνθεση και ερμηνεία της Ευτυχίας Μητρίτσα και στίχους Νάντιας Δουλαβέρα

Καθώς και το τραγούδι "Tailspin" του συγκροτήματος Warhammer (Gr)

Επικοινωνία: Γιώτα Δημητριάδη

Σχεδίαση & κινηματογράφηση βίντεο: Βασίλης Καναράς, Θωμάς Παλυβός

Φωτογραφίες promo: Λίνα Οικονόμου, Κώστας Γκιώκας, Αριστείδης Λεμπέσης

Παραγωγή: Creatists, Κατερίνα Χάσκα/

