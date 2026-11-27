Gold & Platinum για τον σχεδιασμό του εργασιακού περιβάλλοντος και Bronze για την εσωτερική εξέλιξη των ανθρώπων του.

Το instacar, η πλέον δυναμική ελληνική εταιρεία με υπηρεσίες ευέλικτου leasing και πώλησης μεταχειρισμένων οχημάτων, απέσπασε τρεις σημαντικές διακρίσεις στα HR Awards 2026, τον θεσμό που αναδεικνύει και επιβραβεύει βέλτιστες πρακτικές, στρατηγικές και καινοτόμες πρωτοβουλίες στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού.

Στη φετινή διοργάνωση, η εταιρεία απέσπασε δύο βραβεία, Gold & Platinum στην κατηγορία Excellence in Workplace Environment (physical-digital) Design για τη δημιουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος που ενισχύει τη συνεργασία, την ανταλλαγή γνώσης και την ανάπτυξη των εργαζομένων. Όλες οι ομάδες συνυπάρχουν στο ίδιο σύγχρονο κτήριο, που λειτουργεί ως «operating system», ένα οικοσύστημα που ενώνει την επιχειρησιακή λειτουργία, την εμπειρία πελάτη και την ευεξία της ομάδας, ενώ, παράλληλα, περιλαμβάνει χώρους συνεργασίας, quiet zones και ένα rooftop community hub για εκδηλώσεις και workshops. Παράλληλα, το instacar διακρίθηκε και με Bronze βραβείο στην κατηγορία Best Career Development & Internal Mobility Initiative, που αναγνωρίζει την επένδυση του instacar στο εσωτερικό ταλέντο, την ανάληψη ουσιαστικών ευθυνών και την ανάδειξη της επόμενης γενιάς leaders μέσα από την ίδια την εταιρεία.

Οι διακρίσεις στα HR Awards 2026 αποτυπώνουν την εξέλιξη του instacar από startup σε scale-up με επίκεντρο τους ανθρώπους του. Παρά την ταχεία αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού, από 85 σε περίπου 150 εργαζομένους, η εταιρεία διατήρησε την αμεσότητα, την ενιαία εταιρική κουλτούρα και την επιχειρηματική της ευελιξία. Η σύνδεση του employee experience με το business performance αποτυπώνεται στα αποτελέσματα, καθώς το 94% αξιολογεί θετικά τις εγκαταστάσεις, η θετική αξιολόγηση της συνεργασίας ανήλθε στο 89% από 79% και της επικοινωνίας στο 91% από 83%, ενώ η επιχειρησιακή δυναμικότητα αυξήθηκε από 7 σε 30 παραδόσεις οχημάτων ημερησίως. Οι νέες βραβεύσεις έρχονται να προσθέτουν στις διακρίσεις της εταιρείας στα Great Place to Work® 2024 και 2025 και στα Best Workplaces™ for Young Professionals 2026, όπου κατέλαβε τη 2η θέση, και επιβεβαιώνουν μια συνεπή στρατηγική επένδυσης στους ανθρώπους του instacar και όχι μεμονωμένα HR initiatives.

Η Άννα Δρεκόλια, HR Director του instacar, με αφορμή την τριπλή διάκριση, δήλωσε: «Είμαστε πολύ περήφανοι για τις τρεις διακρίσεις μας στα HR Awards. Στο instacar πιστεύουμε ότι ένας εργασιακός χώρος δεν πρέπει απλώς να φιλοξενεί τους ανθρώπους, αλλά να τους βοηθά να εξελίσσονται. Με επίκεντρο το employee experience, τη συνεργασία και τη συνεχή μάθηση, η κουλτούρα της εταιρείας εξελίσσεται και μεγαλώνει παράλληλα με τον οργανισμό. Ο χώρος μας και οι ευκαιρίες εξέλιξης μέσα από την ίδια την εταιρεία είναι αυτά που μας επιτρέπουν να μεγαλώνουμε διατηρώντας την ταυτότητά μας. Αυτή η αναγνώριση ανήκει σε όλη την ομάδα και μας δίνει κίνητρο να συνεχίσουμε.».