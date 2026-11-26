Στα Σεπόλια το μαγαζί του κυρίου Ηλία για τέσσερις δεκαετίες σερβίρει την ίδια καναδέζικη πίτσα, φοβερές σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου όπως παλιά

Ξεκίνησα από την Άνω Γλυφάδα για να πάω στα Σεπόλια να συναντήσω τον κύριο Ηλία τον δημιουργό της αιωνόβιας πιτσαρίας Γαλήνη. Η Γαλήνη είναι μια από τις τέσσερις πρώτες πιτσαρίες της Αθήνας και από τότε που άνοιξε δεν έχει σταματήσει ούτε για μια μέρα να λειτουργεί.

Κατά τη διαδρομή σκεφτόμουν ότι ο οδηγός ταξί δεν θα γνώριζε που πάμε, μόλις όμως είδε την τοποθεσία ενθουσιάστηκε. Με ρώτησε με χαμόγελο στη Γαλήνη πάτε; Έχει την καλύτερη πίτσα της πόλης.

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