Τέσσερις ημέρες κινηματογραφικών προβολών, βραβεύσεων, συζητήσεων και διαδραστικών εμπειριών στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, με τη μόδα, τον κινηματογράφο και τα video games σε πρώτο πλάνο.

Από τους λάτρεις της μόδας και του σινεμά, μέχρι τους φίλους του gaming, αλλά και καλλιτέχνες, μουσικοί, σπουδαστές και πιστοί του Φεστιβάλ, ένα πολυσυλλεκτικό κοινό έδωσε το «παρών» στο 5ο Athens Fashion Film Festival, γεμίζοντας την Ταινιοθήκη της Ελλάδος για τέσσερις ημέρες. Η φετινή διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε από τις 23 έως τις 26 Νοεμβρίου 2026, με ελεύθερη είσοδο και με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας - ΕΚΚΟΜΕΔ, κατάφερε να φέρει κοντά ανθρώπους με διαφορετικά ενδιαφέροντα, με αφετηρία μια κοινή γλώσσα: την εικόνα.

Με κεντρική θεματική «Fashion, Cinema & Video Games», η φετινή διοργάνωση ανέδειξε τους τρόπους με τους οποίους τρεις διαφορετικές δημιουργικές βιομηχανίες συναντώνται και επαναπροσδιορίζουν τη σύγχρονη οπτική αφήγηση.

Λαμπερή έναρξη με τη Sofia Coppola και τον Marc Jacobs

Η αυλαία του φεστιβάλ άνοιξε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου με την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Marc by Sofia» της Sofia Coppola για τον εμβληματικό σχεδιαστή μόδας Marc Jacobs, παρουσία εκπροσώπων του κινηματογράφου, της μόδας, των τεχνών και του επιχειρείν.

Τη βραδιά άνοιξε η Νικόλ Αλεξανδροπούλου, ιδρύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια του AFFF, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Άρης Περουλάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚΟΜΕΔ. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με μουσική και signature cocktails από το METAXA.

Από τα ψηφιακά ενδύματα στα video games

Πώς συναντιούνται ο κινηματογράφος και τα video games στη δημιουργία νέων κόσμων και ιστοριών; Πώς μεταβάλλεται η κινηματογραφική αφήγηση όταν ο θεατής μετατρέπεται σε ενεργό συμμετέχοντα και ποιες δυνατότητες ανοίγονται για τους δημιουργούς μέσα από τις νέες τεχνολογίες; Οι συζητήσεις γύρω από το gaming δεν θα μπορούσαν να είναι πιο επίκαιρες, με την παγκόσμια συζήτηση γύρω από το πολυαναμενόμενο νέο Grand Theft Auto (GTA) να αναδεικνύει, μεταξύ άλλων, τη δυναμική μιας βιομηχανίας που επηρεάζει ολοένα και περισσότερο τη μόδα, τον κινηματογράφο και τη σύγχρονη ποπ κουλτούρα.

Στο πλαίσιο του AFFF Talk «Fashion & Video Games - Dressing Digital Worlds», η δημοσιογράφος Διονυσία Καλαποθαράκου, η σχεδιάστρια Μυρτώ Δραμουντάνη και η συνιδρύτρια του 3Diorama Studios Κατερίνα Ρήγα συζήτησαν για τη μόδα στους ψηφιακούς κόσμους. Της συζήτησης προηγήθηκε μια πρωτότυπη performance από τη Ρένα Κυπριώτη και την Ειρήνη Κυρμιζάκη, μέσα από την οποία ένα ψηφιακό avatar απέκτησε φυσική υπόσταση.

Στο δεύτερο AFFF Talk, «Cinema & Video Games – Creating Worlds, Telling Stories», ο Παύλος Παπαπαύλου, η Μελισσάνθη Μαχούτ, ο Γιώργος Γκικαπέππας και ο Βασίλης Καραβασίλης (GDA & Faliro XR) διερεύνησαν τη σχέση κινηματογράφου και gaming. Το πάνελ πλαισιώθηκε από τις προβολές των ταινιών μικρού μήκους «Operation Jane Walk» των Total Refusal και «Inner Migration» του Andy Hughes, αναδεικνύοντας πώς οι εικονικοί κόσμοι των video games μπορούν να αποτελέσουν πεδίο καλλιτεχνικής έκφρασης και κοινωνικού σχολιασμού.

Οι μεγάλοι νικητές και η βράβευση του video clip της Άννας Βίσση

Στο επίκεντρο του φεστιβάλ βρέθηκαν και φέτος τα fashion films, με τις δύο ενότητες του International Fashion Film Competition να συστήνουν στο κοινό δημιουργίες από την ελληνική και τη διεθνή σκηνή, διαφορετικές κινηματογραφικές γλώσσες και πρωτότυπες αισθητικές προσεγγίσεις. Το διαγωνιστικό πρόγραμμα κορυφώθηκε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου με την επίσημη τελετή λήξης και απονομής των βραβείων.

Το «Les Fantômes du Cinéma» του Matteo Garrone απέσπασε τρία βραβεία, μεταξύ των οποίων εκείνο του Best Fashion Film, ενώ το «La Duarte con Paris» του Reina τιμήθηκε με τα βραβεία Best Director και Best in Show. Το βραβείο Best Greek Film απέσπασε το video clip του τραγουδιού «Όχι Γιατί» της Άννας Βίσση, των Fa and Fon.

Αναλυτικά τα βραβεία του 5ου Athens Fashion Film Festival:

SPECIAL MENTION FOR SOUND DESIGN: Carmine | Mirage – Matheo Fernandes

BEST STYLING: Les Fantômes du Cinéma – Matteo Garrone

BEST ART DIRECTION: Les Fantômes du Cinéma – Matteo Garrone

BEST EDITING: In the Heart of the Flower Citadel – Adam Muscat

BEST SCRIPT/CONCEPT: Isaac – Serjiososo

BEST CINEMATOGRAPHY: Heaven on Earth – Luis Liu

BEST DIRECTOR: La Duarte con Paris – Reina

BEST GREEK FILM: Anna Vissi — Oxi Giati – Fa and Fon

BEST FASHION FILM: Les Fantômes du Cinéma – Matteo Garrone

BEST IN SHOW: La Duarte con Paris – Reina

Την κριτική επιτροπή της φετινής διοργάνωσης απάρτισαν ο σκηνοθέτης Βασίλης Κατσούπης, η ενδυματολόγος Βασιλεία Ροζάνα, ο μουσικός, τραγουδιστής και performer Kristof, η καλλιτέχνης και επιχειρηματίας Kris Betta, ενώ πρόεδρος της κριτικής επιτροπής ήταν η ηθοποιός Μελισσάνθη Μαχούτ.

Από την ιστορία του κινηματογράφου στο μέλλον της εικόνας

Καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, το κοινό είχε την ευκαιρία να ανακαλύψει τις δυνατότητες της εικονικής πραγματικότητας μέσα από τη δωρεάν εμπειρία VR «From Cinema to Digital Worlds», που παρουσίασε η ομάδα της Teleport Services στο Μουσείο Κινηματογράφου της Ταινιοθήκης της Ελλάδος.

Η πέμπτη διοργάνωση του Athens Fashion Film Festival ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου με το ομώνυμο masterclass της Teleport Services, αφιερωμένο στη σύγχρονη οπτικοακουστική δημιουργία και τις νέες τεχνολογίες.

«Η ένταξη του gaming στη θεματική του φετινού Athens Fashion Film Festival ήταν για εμάς ένα στοίχημα που κερδήθηκε. Η συνάντηση τόσο διαφορετικών κοινών στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος μάς έδειξε πόσο γόνιμος μπορεί να είναι ο διάλογος ανάμεσα σε διαφορετικές δημιουργικές κοινότητες. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους φορείς που μας υποστήριξαν, τους συνεργάτες, τους εργαζομένους και τους εθελοντές του φεστιβάλ και, φυσικά, το κοινό που αγκάλιασε τη φετινή διοργάνωση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Athens Fashion Film Festival», σημειώνει η Νικόλ Αλεξανδροπούλου, ιδρύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια του AFFF.