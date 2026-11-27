Μια πρωτοποριακή συμμαχία για την ολιστική διαχείριση της νόσου της παχυσαρκίας.

Η Novo Ελλάδος παρουσίασε σε εκδήλωση, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, τη νέα πρωτοβουλία ενημέρωσης για τη νόσο της παχυσαρκίας: «Συνταγή για μια ανάλαφρη ζωή», σηματοδοτώντας την έναρξη της συνεργασίας της με τον σεφ Άκη Πετρετζίκη. Κοινός στόχος της συνεργασίας είναι να αναδειχθεί η σημασία της ολιστικής αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, μιας χρόνιας και σύνθετης νόσου που απαιτεί επιστημονική προσέγγιση, εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα και ισορροπημένες διατροφικές συνήθειες. Θέτοντας στο επίκεντρο τις καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων, η πρωτοβουλία επιδιώκει να προσφέρει πρακτικές διατροφικές λύσεις για όσους ζουν με παχυσαρκία ή υπερβαρότητα, καθώς και για όσους διαχειρίζονται το βάρος τους με θεραπεία, κατόπιν ιατρικής συμβουλής. Στο πλαίσιο αυτό, ο Άκης Πετρετζίκης δημιούργησε συνταγές ισορροπημένων γευμάτων, σχεδιασμένες με την καθοδήγηση επιστημόνων υγείας, οι οποίες εξασφαλίζουν όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και υποστηρίζουν ουσιαστικά τη μακροπρόθεσμη διαχείριση του βάρους.

Την εκδήλωση χαιρέτισε μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος εξήρε την εξαιρετική συνεργασία του Υπουργείου με τη Novo τόσο σε επίπεδο σύγχρονων θεραπευτικών λύσεων όσο και σε δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού. Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε τις σοβαρές επιπτώσεις της παχυσαρκίας στη σωματική και ψυχική υγεία των ανθρώπων, προαναγγέλλοντας τη συνέχιση του εθνικού προγράμματος κατά της νόσου.

Την εκδήλωση παρουσίασε και συντόνισε με χαρακτηριστική ευαισθησία και θετική ενέργεια η Ελένη Μενεγάκη, δίνοντας το έναυσμα για έναν ανοιχτό, ειλικρινή διάλογο, απαλλαγμένο από στερεότυπα και προκαταλήψεις, ενθαρρύνοντας όλους να αναζητήσουμε την καθοδήγηση των ειδικών για μια πιο ανάλαφρη ζωή.

Οι ομιλητές της εκδήλωσης, η Myriam Mezher, Γενική Διευθύντρια της Novo Ελλάδος και Κύπρου, ο Άκης Πετρετζίκης, ο Βασίλης Τσιρώνης, διαιτολόγος–διατροφολόγος, Πρόεδρος της προσωρινής διοικούσας επιτροπής Συλλόγου Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδος και η Μαρία Ζαφείρη, Ιατρός Παθολόγος, Διευθύντρια Ιατρικού Τμήματος, Novo Ελλάδος και Κύπρου, έθεσαν στο επίκεντρο της εκδήλωσης την επιτακτική ανάγκη για την ολιστική διαχείριση της παχυσαρκίας. Όπως επισημάνθηκε απ’ όλους τους ομιλητές, η παχυσαρκία αναγνωρίζεται διεθνώς ως μια χρόνια, πολυπαραγοντική νόσος. Παρότι συχνά στιγματίζεται εσφαλμένα ως ζήτημα έλλειψης θέλησης ή προσωπικής αποτυχίας, στην πραγματικότητα απαιτεί έγκαιρη ιατρική διάγνωση, συστηματική παρακολούθηση, καθώς και μία ολοκληρωμένη προσέγγιση υπό την καθοδήγηση επιστημόνων υγείας.

Η Myriam Mezher σημείωσε: «Το "Lasting health starts now" (Η μακροχρόνια υγεία ξεκινά σήμερα), αποτελεί το κεντρικό μήνυμα του νέου brand της Novo και εκφράζει την πεποίθησή μας ότι η μακροχρόνια υγεία δεν χτίζεται με πρόσκαιρες λύσεις, αλλά με συνεπή φροντίδα, επιστημονική γνώση και ουσιαστική υποστήριξη, που ξεκινούν από σήμερα. Με αυτή τη φιλοσοφία γεννήθηκε η "Συνταγή για μια ανάλαφρη ζωή", σε συνεργασία με τον Άκη Πετρετζίκη: μία πρωτοβουλία που φέρνει την καθοδήγηση επιστημόνων υγείας στο καθημερινό τραπέζι, μέσα από ισορροπημένα, νόστιμα και εύκολα γεύματα. Για τους ανθρώπους που ζουν με παχυσαρκία, η μακροχρόνια υγεία προϋποθέτει μια ολιστική προσέγγιση, απαλλαγμένη από στερεότυπα και ενοχές. Γι’ αυτό δεσμευόμαστε να καταρρίπτουμε τους διατροφικούς μύθους και να ενθαρρύνουμε τον καθένα να απευθυνθεί με εμπιστοσύνη στους ειδικούς, ώστε να κάνει από σήμερα το πρώτο βήμα για μια πιο ανάλαφρη ζωή».

Ο Άκης Πετρετζίκης δήλωσε: «Μέσα από τη συνεργασία μου με τη Novo, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να μιλήσουμε ανοιχτά και χωρίς προκαταλήψεις για την παχυσαρκία, μια χρόνια νόσο που χρειάζεται κατανόηση. Με τη βοήθεια των ειδικών και τις συνταγές μου, στόχος μας είναι να προσφέρουμε χρήσιμη γνώση και ιδέες για πιο υγιεινές, απολαυστικές καθημερινές επιλογές».

Η Μαρία Ζαφείρη υπογράμμισε τη σημασία της επιστημονικής καθοδήγησης και της ολιστικής προσέγγισης στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας: «Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια, σύνθετη και πολυπαραγοντική νόσος, που συνδέεται με πολυάριθμες σοβαρές επιπλοκές για την υγεία. Σε μια εποχή όπου η παραπληροφόρηση και οι υποσχέσεις για "εύκολες λύσεις" κυριαρχούν, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να εμπιστευόμαστε την επιστήμη. Η παχυσαρκία δεν είναι απλώς θέμα θέλησης. Οι βιολογικοί μηχανισμοί που ρυθμίζουν την πείνα, την όρεξη και τον κορεσμό, αλλά και φαινόμενα όπως ο λεγόμενος "διατροφικός θόρυβος", δηλαδή οι επίμονες σκέψεις γύρω από το φαγητό, μας βοηθούν να κατανοήσουμε πόσο σύνθετη είναι η διαχείριση του σωματικού βάρους. Σήμερα, στόχος μας είναι η απώλεια κιλών, αλλά και η μακροχρόνια διαχείριση του βάρους, η πρόληψη των επιπλοκών και πάνω απ' όλα η ουσιαστική βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ατόμων που ζουν με παχυσαρκία. Η εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα, η ισορροπημένη διατροφή που καλύπτει τις ανάγκες του οργανισμού και η τακτική σωματική δραστηριότητα αποτελούν βασικούς και συμπληρωματικούς πυλώνες αυτής της προσπάθειας. Ιδιαίτερη σημασία έχει όχι μόνο η μείωση του σωματικού λίπους, αλλά και η διατήρηση της μυϊκής μάζας, μέσα από την επαρκή πρόσληψη πρωτεΐνης και την κατάλληλη άσκηση. Αυτή είναι και η φιλοσοφία που βρίσκεται πίσω από τη συνεργασία της Novo με τον Άκη Πετρετζίκη: Να φέρουμε την επιστημονική γνώση πιο κοντά στην καθημερινότητα, δείχνοντας ότι η φροντίδα της υγείας και η απόλαυση του φαγητού μπορούν να συνυπάρχουν. Γιατί η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας δεν αφορά μόνο τον αριθμό στη ζυγαριά. Αφορά τον ίδιο τον άνθρωπο, την υγεία του και τη δυνατότητά του να ζει καλύτερα».

Ο Βασίλης Τσιρώνης χαιρέτησε την πρωτοβουλία και ανέδειξε τον ρόλο του διαιτολόγου- διατροφολόγου στη σύγχρονη διαχείριση της παχυσαρκίας: «Η πρωτοβουλία "Συνταγή για μια ανάλαφρη ζωή" είναι ένα πολύτιμο βήμα, γιατί φέρνει την επιστημονική γνώση στην καθημερινότητα των ανθρώπων με απλό, κατανοητό και εφαρμόσιμο τρόπο. Αξίζουν συγχαρητήρια στη Novo, η οποία μέσα από την ολιστική της προσέγγιση για τη νόσο της παχυσαρκίας αναγνωρίζει τον διαιτολόγο–διατροφολόγο ως απαραίτητο μέλος της ομάδας φροντίδας, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, όπου η φαρμακευτική θεραπεία, όταν κρίνεται κατάλληλη από τον θεράποντα ιατρό, εντάσσεται σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, στην οποία η εξατομικευμένη διατροφική υποστήριξη διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο. Ο ρόλος μας γίνεται ακόμη πιο κρίσιμος: Να προσαρμόζουμε τη διατροφή στις νέες ανάγκες του ανθρώπου που λαμβάνει θεραπεία, να διασφαλίζουμε επαρκή πρόσληψη θρεπτικών συστατικών, να προστατεύουμε τη μυϊκή μάζα και να τον στηρίζουμε να χτίσει συνήθειες που διατηρούνται μακροπρόθεσμα. Η θεραπευτική υποστήριξη μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, αλλά είναι η εξατομικευμένη διατροφική καθοδήγηση που κάνει το αποτέλεσμα διατηρήσιμο, χωρίς φόβο και ενοχές για το φαγητό».