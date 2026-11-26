Το «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια» περιλαμβάνει 14 νέα τραγούδια εμπνευσμένα από τις παιδικές του μνήμες.

Ο Νίκος Καρβέλας παρουσιάζει το νέο του άλμπουμ «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια» που κυκλοφορεί από την NK Music, μέλος της Panik Entertainment Group. Το άλμπουμ περιλαμβάνει 14 καινούργια τραγούδια με ρεμπέτικη ψυχή, ενώ προπομπό αποτέλεσε το «Καλημέρα».



Λίγα λόγια από τον Νίκο Καρβέλα:



«Πριν από ένα χρόνο περίπου είχα πάει να δω και να ακούσω τον Βαγγέλη Κορακάκη στο μαγαζί του. Στο τέλος, πάνω στις καληνύχτες, ο Βαγγέλης μου χάρισε ένα μπουζούκι του. Από εκείνη τη στιγμή μέχρι και σήμερα δεν το έχω αφήσει απ’ τα χέρια μου. Λες και το όργανο γεννάει τις μελωδίες μόλις το γρατζουνίσω. Λες και περίμενα τόσα χρόνια να βρεθεί στην αγκαλιά μου. Λες και ο Βαγγέλης το ήξερε. Πρώτα απ’ όλα χρωστάω ένα μεγάλο ‘’ευχαριστώ’’ στον γλυκύτατο Βαγγέλη Κορακάκη και μετά σ’ αυτό το ταπεινό τεράστιο οργανάκι, που γέννησε μέσα μου την ανεξερεύνητη μαγεία από τα ακούσματα των πρώτων παιδικών μου χρόνων δίπλα στο λιμάνι του Πειραιά, στη Σαλαμίνος 74 στα Ταμπούρια».



Βρείτε το «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια»» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/ salaminos-74-tampouria