Η Lou στο Gazzetta: «Τα project μου προκαλούν» (vid)

Η καλλιτέχνιδα που τα project της προκαλούν χωρίς να το επιδιώκει, θα παρουσιάσει στο πάρτι έναρξης (29/5) του Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου το «Pop Art for the Bourgeoisie».

To να κάνεις πάρτι σημαίνει να είσαι έτοιμος για όλα τα καλά και για όλα τα αναπάντεχα. Η Lou, στις 29 Μαΐου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρο θα παρουσιάσει το «Pop Art for the Bourgeoisie», θα λάβει μέρος στο πάρτι έναρξης τους Φεστιβάλ. Σε αυτό το project συνδυάζει performance, μουσική και εγκατάσταση, αντλώντας υλικό από τη μαζική κουλτούρα, τα ποπ ιδιώματα και το κοινωνικό βίωμα της εργατικής τάξης. Σε αυτή τη γιορτή δεν θα είναι μόνη μια και θα συνδράμουν στην εορταστική διάθεση οι «CHICKN». Λίγο πριν το live η Lou μίλησε στο Gazzetta.

Στο «ΑΦΤΕΡ» θα παίξεις/παρουσιάσεις το «Pop Art for the Bourgeoisie». Αμέσως μου έρχεται στο μυαλό ο Μπουνιουέλ και το προβοκατόρικο πνεύμα. Πόσο έντονο, λοιπόν, είναι το στοιχείο της πρόκλησης σε αυτό σου το project;

Τα project μου προκαλούν. Μόνο η έκφραση του queer spirit στην καλλιτεχνική μου πρακτική είναι αρκετή ώστε να λειτουργεί από μόνη της αντίθετα από πολιτισμικούς θεσμούς και κανονιστικές αντιλήψεις περί τέχνης στην Ελλάδα. Το έργο «Pop Art for the Bourgeoisie» συνδιάζει μουσική με performance και εγκατάσταση. Συνεργάζομαι με την εξαιρετική χορογράφο και performer Αντωνία Πιτουλίδου, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μαρμαρινό και Δημήτρη Τσάκα για την πρόσκληση.



Ποιο συναίσθημα κυριαρχεί στο «Pop Art for the Bourgeoisie»;

Όλα είναι fluid. Θα μας δεις κάγκουρες αρχαιοελληνικά αγάλματα να χορεύουμε το «I DONT GIVE A FUVCK» και μετά να παίζει το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας και εγώ να τραγουδάω Άννα Γούλα «Τα πίνω όλα».

Πώς κατέληξες σε αυτό το project;

Θα απαντήσω με ερωτήσεις. Τι είναι Pop? Τι είναι τέχνη? Γιατί κάνεις τέχνη? Ποιος κάνει τέχνη και ποιος όχι? Πληρώνεσαι για να κάνεις τέχνη? Ποιος σε πληρώνει για να κάνεις τέχνη? Στο έργο θα ακούσετε μουσική από το debut album μου που βγήκε το 2019 από την KLIK RECORDS και τραγούδια που κυκλοφόρησα ως independent artist το 2016.

Πόσο σημαντικό είναι να γίνονται τέτοια πάρτι στην πόλη;

Σημαντικό είναι ποιους καλείς σε τέτοια πάρτι και αν προσέχεις του καλεσμένους σου.

Τι μένει μετά από ένα πάρτι;

Δεν ξέρω, θέλω να μου πείτε όμως τι θα σας μείνει μετά από το «Pop Art for the Bourgeoisie». Σε αυτό το performance θέλω να εξομολογηθώ ότι αισθάνομαι ευάλωτη. Τραγουδάω tracks που έγραψα το 2016 όταν προσπαθούσα να μεγαλώσω τη Lou και να καταλάβω την ενήλικη ζωή. Το 2016 είχα μόλις αποφοιτήσει από το Μουσικό Πανεπιστήμιο της Κέρκυρας. Οι σπουδές μου είναι πάνω στην κλασσική μουσική και την Jazz. Στο debut album μου μπορείς να καταλάβεις την Jazz τοποθέτηση από τις συνθέσεις αλλά και από τον τρόπο που τραγουδάω, το phrasing. Στο φεστιβάλ Αθηνών παίζει και ο δάσκαλος μου ο Γιώργος Κοντραφούρης, μιλήσαμε στο τηλέφωνο πριν 2 εβδομάδες ύστερα από 10 χρόνια. Πάντα ήμουν ανήσυχη και αντιδραστική. Θυμάμαι να τον ρωτάω στην σχολή αν έχω ταλέντο και τι σημαίνει ταλέντο. Μου είχε απαντήσει ότι ταλέντο είναι να διψάς και να επιμένεις. Δεν μου άρεσε καθόλου τότε σαν απάντηση, τώρα βγάζει κάποιο νόημα.

Το «ΑΦΤΕΡ» της Πειραιώς 260 δίνει χώρο για έκφραση και επικοινωνία. Η πολιτιστική πραγματικότητα στην Ελλάδα πραγματώνει αυτόν τον στόχο, της έκφρασης και της επικοινωνίας;

Το «ΑΦΤΕΡ» της Πειραιώς 260 δίνει χώρο, ναι. Όλα πρέπει να τροφοδοτούνται και όχι να υποσιτίζονται. Καλύτερες καλλιτεχνικές αμοιβές και περισσότερα πολιτιστικά events από νέους curators. Διαφορετικά, ας μείνουμε ακόμα στην αναβίωση του 2006 και the future belongs to the ghosts, Jacques Derrida και Χanax.



Ετοιμάζεις κάτι άλλο αυτόν τον καιρό;

Το δεύτερο album μου που θα βγει από την Κiki Music.

INFO

CHICKN & Ελένη Παπαλίτσα (GVG LOU)

Πάρτι έναρξης Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου

Στις 29/5.

Στην Πειραιώς 260 [Πλατεία]

Προσοχή! Το πάρτι ξεκινά στις 23:59

Συντελεστές

CHICKN

Μουσικοί Άγγελος Κράλλης όργανο, modular synthesizer, ραδιόφωνο, φωνή, Χριστίνα Κοζιράκη φωνή, κρουστά, Παντελής Καρασεβδάς τύμπανα, μικρόφωνα επαφής, Οδυσσέας Τζιρίτας κιθάρα, βαρύτονη κιθάρα, φωνή, Χάρης Νείλος μπάσο, κρουστά, ραδιόφωνο, προγραμματισμός, φωνή, Κώστας Στεργίου σαξόφωνο, κρουστά, τύμπανα, φωνή.

Ελένη Παπαλίτσα (GVG LOU)

Καλλιτεχνική διεύθυνση Antoine Pit • Περφόρμερ Αιμιλία Γιαννακοπούλου, Γιώργος Βλάχος, Μιχάλης Παπαδάκης.

