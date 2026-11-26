Τέλος στον δικαστικό πόλεμο για το Château Miraval. Ήρθαν σε συμφωνία ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί.

Τέλος σε μία ακόμη δικαστική διαμάχη τους έβαλαν ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί, δύο χρόνια μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους. Οι δύο ηθοποιοί κατέληξαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό σχετικά με το Château Miraval, το ιστορικό οινοποιείο στη Νότια Γαλλία που είχαν αποκτήσει από κοινού και το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο μιας τετραετούς δικαστικής διαμάχης.

Την είδηση επιβεβαίωσαν οι εκπρόσωποί τους στο Entertainment Weekly, ενώ οι δύο πρώην σύζυγοι προχώρησαν και σε κοινή δήλωση. “Καταλήξαμε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, με γνώμονα το συμφέρον της οικογένειάς μας, και δεν θα κάνουμε περαιτέρω σχόλια”, ανέφεραν, προσθέτοντας πως όσα σχόλια αποδίδονται σε ανώνυμες πηγές στα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης δεν προέρχονται ούτε από τους ίδιους ούτε από ανθρώπους του στενού περιβάλλοντός τους.

Διαβάστε την συνέχεια στο jenny.gr