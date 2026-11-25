Η Τζένιφερ Άνιστον αποκάλυψε γιατί αφαιρέθηκε μια αμφιλεγόμενη ερωτική σκηνή της από τη δεύτερη ταινία "Horrible Bosses".

Η Τζένιφερ Άνιστον έχει συνδέσει το όνομά της με μερικές από τις πιο αγαπημένες κωμωδίες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Ωστόσο, υπάρχει μία σκηνή από ταινία της που δεν έφτασε ποτέ στις κινηματογραφικές αίθουσες, καθώς κρίθηκε υπερβολική ακόμη και για τα δεδομένα μιας κωμωδίας. Η ίδια, μάλιστα, είχε αποκαλύψει τον λόγο για τον οποίο οι δημιουργοί αποφάσισαν τελικά να την αφαιρέσουν από το τελικό μοντάζ.

Όλα ξεκίνησαν μετά το τέλος της σειράς *Φιλαράκια*, όταν η Τζένιφερ Άνιστον, όπως και τα υπόλοιπα μέλη του καστ, προσπάθησε να απομακρυνθεί από την εικόνα της Ρέιτσελ Γκριν. Ο φόβος του τυπογραφικού εγκλωβισμού ήταν μεγάλος, καθώς οι προτάσεις που δεχόταν συχνά είχαν χαρακτηριστικά παρόμοια με τον εμβληματικό τηλεοπτικό της ρόλο.

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