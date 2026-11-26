Η Μίλα Κούνις ερωτεύτηκε τον Άστον Κούτσερ, ενώ εκείνος την προξένευε σε φίλο του
Αν μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ένα ζευγάρι της διεθνούς showbiz cool, αυτό θα ήταν σίγουρα η Μίλα Κούνις και ο Άστον Κούτσερ. Οι δυο τους γνωρίζονταν χρόνια πριν γίνουν ζευγάρι, αφού είχαν συνεργαστεί επαγγελματικά, όμως, τελικά, η ζωή τούς έφερε ξανά κοντά με έναν τρόπο που μάλλον ούτε οι ίδιοι περίμεναν.
Το love story τους έχει όλα όσα θα μπορούσαν να αποτελέσουν την πλοκή μιας ρομαντικής κομεντί: μια παλιά γνωριμία, ένα απρόσμενο reunion, ένα αποτυχημένο προξενιό και μια βραδιά που άλλαξε τα πάντα. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε πρόσφατα η ηθοποιός, όταν ο Άστον Κούτσερ την κάλεσε στο σπίτι του, εκείνος είχε εντελώς διαφορετικά σχέδια για την ερωτική ζωή της.
Διαβάστε την συνέχεια στο jenny.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Η ερωτική σκηνή της Τζένιφερ Άνιστον που ακόμη και οι δημιουργοί της ταινίας αποφάσισαν να μη δείξουν
- Ζιζέλ Πελικό: «Είμαι βαθιά σοκαρισμένη» – Γυμνές φωτογραφίες της χρησιμοποιήθηκαν χωρίς την άδειά της
- Ρόμπερτ Πάτινσον: Πίσω από τον νέο 007 κρύβεται ένα δυνατό lovestory - Η Σούκι Γουότερχαουζ ανέτρεψε τη ζωή του