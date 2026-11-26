Η Μίλα Κούνις, σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις της, αναφέρθηκε στη γνωριμία και στον έρωτα με τον - πλέον - σύζυγό της, Άστον Κούτσερ.

Αν μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ένα ζευγάρι της διεθνούς showbiz cool, αυτό θα ήταν σίγουρα η Μίλα Κούνις και ο Άστον Κούτσερ. Οι δυο τους γνωρίζονταν χρόνια πριν γίνουν ζευγάρι, αφού είχαν συνεργαστεί επαγγελματικά, όμως, τελικά, η ζωή τούς έφερε ξανά κοντά με έναν τρόπο που μάλλον ούτε οι ίδιοι περίμεναν.

Το love story τους έχει όλα όσα θα μπορούσαν να αποτελέσουν την πλοκή μιας ρομαντικής κομεντί: μια παλιά γνωριμία, ένα απρόσμενο reunion, ένα αποτυχημένο προξενιό και μια βραδιά που άλλαξε τα πάντα. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε πρόσφατα η ηθοποιός, όταν ο Άστον Κούτσερ την κάλεσε στο σπίτι του, εκείνος είχε εντελώς διαφορετικά σχέδια για την ερωτική ζωή της.

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