Το Pantheon επιστρέφει στον Πειραιά το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, παρουσιάζοντας μια πολυπολιτισμική συνάντηση σύγχρονης δημιουργίας, όπου η ηλεκτρονική μουσική συναντά την τέχνη, τον σχεδιασμό και την ελεύθερη καλλιτεχνική έκφραση.

Με επίκεντρο τον ήχο και τη σύγχρονη κουλτούρα, το Pantheon δημιουργεί ένα σημείο συνάντησης διαφορετικών καλλιτεχνικών κόσμων. Περισσότεροι από 22 καλλιτέχνες από διαφορετικά πεδία θα συνθέσουν ένα πολυδιάστατο περιβάλλον δημιουργίας, με ζωγραφική, γλυπτική, designers, tattoo art και live art performances.

Η μουσική, η εικόνα και η ανθρώπινη έκφραση συνυπάρχουν σε μια κοινή εμπειρία, όπου διαφορετικές κουλτούρες και μορφές τέχνης αλληλεπιδρούν, δημιουργώντας έναν ζωντανό χώρο συνάντησης και έμπνευσης.

Το Pantheon δεν αποτελεί απλώς ένα μουσικό event, αλλά μια πλατφόρμα καλλιτεχνικής συνύπαρξης, που αναδεικνύει τη δημιουργικότητα και τη δύναμη της συλλογικής έκφρασης μέσα από την ηλεκτρονική μουσική και τις σύγχρονες τέχνες.

Πληροφορίες εκδήλωσης

Ημερομηνία: Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026

Τοποθεσία: Καστορος 78 Πειραιάς

⁠Ώρα έναρξης: 21:00

Προπώληση εισιτηρίων: Come Together

Τιμή εισιτηρίου: 20€ (χωρίς ποτό)

PANTHEON - Where music, art and culture meet.