Το ζιράφ wine bar σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό pop up dinner με την πολυαγαπημένη Βαλέρια Κουρούπη, την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026.

Το μήνυμα της Βαλέριας:

«Είμαι ηθοποιός και τραγουδίστρια αλλά ίσως να αγαπώ την μαγειρική περισσότερο από όλες τις τέχνες του κόσμου. Τρελαίνομαι να δοκιμάζω νέες γεύσεις, να μαθαίνω από τους μύστες, να φαντάζομαι συνταγές και να πειραματίζομαι στην μικρή κουζίνα μου. Κι επειδή ο κόσμος του κρασιού με μαγεύει και με ταξιδεύει εξ ’ίσου, αποφάσισα να μπω στην κουζίνα του ζιράφ, μετά από πρόσκληση του αγαπημένου μου φίλου Βασίλη Παπαδόπουλου, να μαγειρέψω για τον κόσμο του και να ταιριάξω τις γεύσεις που αγαπώ με κρασιά που εκείνος αγαπά και προτείνει. Ούτε στα καλύτερα όνειρά μου!»

Το Μενού:

• Λαδένια Κιμώλου, ντομάτα, κρεμμύδι & δενδρολίβανο

• Ζεστή Σαλάτα Κουνουπίδι & Μπρόκολο, λεμονάτη σως ταχίνι



• Ψητό Μήλο με Μπλε Τυρί, καρύδια, σταφίδες & μέλι

• Κεφτεδάκια Φακής, plant based mayo

• Ψάρι πλακί, χόρτα τσιγαριαστά εποχής

• Μοσχαρίσια Μάγουλα, παπαρδέλες

• Χαλβάς Σιμιγδαλένιος, καβουρδισμένο αμύγδαλο, πορτοκάλι & κανέλα

📝 Το βράδυ της 24ης Νοεμβρίου το μενού της Βαλέριας θα είναι à la carte που σημαίνει ότι οι επισκέπτες θα μπορούν να διαλέγουν ελεύθερα όποια και όσα πιάτα από το μενού επιθυμούν. O chef του ζιράφ Παναγιώτης Βασιλάτος θα είναι στο πλευρό της Βαλέριας συνθέτοντας ένα ξεχωριστό δίδυμο. Ο διακεκριμένος sommelier και ιδιοκτήτης του ζιράφ Βασίλης Παπαδόπουλος μαζί την ομάδα του στη σάλα θα είναι εκεί για να προτείνουν με το κάθε πιάτο της Βαλέριας συνδυασμούς με μοναδικές wine pairing επιλογές!

Πληροφορίες & Κρατήσεις: 2103605349 & https://shorturl.at/VDn9C

ζιράφ 🍷 Καλλιδρομίου 17 & Μαυρομιχάλη, Αθήνα, 10680

