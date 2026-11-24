Οι γιορτινές βραδιές στα Athenaeum Hotels είναι λαμπερές, γεμάτες μουσική και γαστρονομικές εμπειρίες που μένουν αξέχαστες.

Οι γιορτές πλησιάζουν και η Αθήνα φορά τα καλά της, με τη μαγική ατμόσφαιρα, τους φωτισμένους δρόμους, τις στολισμένες βιτρίνες, τις μουσικές και τις συναντήσεις με αγαπημένα πρόσωπα να μας ανεβάζουν τη διάθεση. Τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά είναι η ιδανική αφορμή να αφήσουμε για λίγο πίσω την καθημερινότητα, να απολαύσουμε ξεχωριστές στιγμές και να δημιουργήσουμε αναμνήσεις γύρω από το γιορτινό τραπέζι.

Τα Athenaeum Hotels υποδέχονται τη φετινή εορταστική περίοδο με προτάσεις για ξεχωριστά ρεβεγιόν, όπου η γαστρονομία, η μουσική και η φιλοξενία συνδυάζονται, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για τις πιο όμορφες βραδιές του χρόνου. Είτε αναζητάτε ένα εντυπωσιακό δείπνο με θέα την Αθήνα είτε μια πιο elegant εμπειρία, τα ξενοδοχεία του ομίλου προσφέρουν επιλογές για να γιορτάσετε με τον δικό σας τρόπο.

Πρωτοχρονιά με θέα την Αθήνα στο The Athenaeum Luxury Hotel

Η υποδοχή της νέας χρονιάς αποκτά ξεχωριστή λάμψη στο The Athenaeum Luxury Hotel, εκεί όπου η εορταστική έξοδος συνδυάζεται με την πιο εντυπωσιακή θέα της Αθήνας. Στον 6ο όροφο του ξενοδοχείου, το Pasithea Rooftop Bar Restaurant προσφέρει ένα μοναδικό σκηνικό για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, με την πόλη να απλώνεται μπροστά σας και τα σημαντικότερα τοπόσημά της να δημιουργούν ένα μαγευτικό πανόραμα. Οι Στύλοι του Ολυμπίου Διός, η Ακρόπολη, το Ζάππειο, ο Εθνικός Κήπος και ο Λυκαβηττός πρωταγωνιστούν στη θέα, ενώ η ατμόσφαιρα του rooftop συμπληρώνεται ιδανικά από τις γεύσεις και την εορταστική μουσική.

Για τη βραδιά της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς, ο Chef Βαγγέλης Νίκας υπογράφει ένα εκλεπτυσμένο εορταστικό μενού έξι πιάτων, σχεδιασμένο για να μετατρέψει το δείπνο σε μια ολοκληρωμένη γαστρονομική εμπειρία. Τη βραδιά θα πλαισιώσει η Τίνα Αλεξοπούλου με ζωντανή jazz και swing μουσική, χαρίζοντας στο ρεβεγιόν τον ρυθμό και την κομψότητα μιας ξεχωριστής βραδιάς. Και όταν το ρολόι δείξει μεσάνυχτα, η Αθήνα θα φωτιστεί από τα πυροτεχνήματα, με την Ακρόπολη να δημιουργεί ένα εντυπωσιακό φόντο για τις πρώτες ευχές της νέας χρονιάς. Η συνέχεια ανήκει στον DJ, ο οποίος θα κρατήσει τη γιορτινή διάθεση ζωντανή μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν στο Pasithea Rooftop Bar Restaurant κοστίζει 170€ ανά άτομο, χωρίς να περιλαμβάνονται τα ποτά.

Γιορτινά ρεβεγιόν στο Athenaeum Grand Hotel

Στην καρδιά της Αθήνας, το Athenaeum Grand Hotel προτείνει δύο διαφορετικές γιορτινές βραδιές, γεμάτες γεύσεις, μουσική και φιλοξενία, σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει την κομψότητα με την οικειότητα. Το επιβλητικό, ψηλοτάβανο lobby restaurant του ξενοδοχείου, στο ισόγειο, μεταμορφώνεται σε ένα γιορτινό σημείο συνάντησης, ιδανικό για όσους θέλουν να απολαύσουν τις ημέρες των Χριστουγέννων και την αλλαγή του χρόνου με καλή παρέα και μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία.

Παραμονή Χριστουγέννων με γιορτινό buffet και μουσική

Την Παραμονή των Χριστουγέννων, το Athenaeum Grand Hotel προσκαλεί τους επισκέπτες σε ένα πλούσιο γιορτινό buffet, με μεγάλη ποικιλία από ζεστά και κρύα εδέσματα, αλλά και γλυκές δημιουργίες που συμπληρώνουν ιδανικά το εορταστικό τραπέζι. Η ποικιλία των επιλογών δίνει τη δυνατότητα σε όλους να απολαύσουν τις αγαπημένες τους γεύσεις, σε μια βραδιά σχεδιασμένη για χαλαρές στιγμές, οικογενειακές και φιλικές συγκεντρώσεις. Η εμπειρία συνοδεύεται από live DJ set, που αναλαμβάνει να δώσει τον ρυθμό και να διατηρήσει τη γιορτινή διάθεση μέχρι αργά.

Το Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν κοστίζει 100€ ανά άτομο και περιλαμβάνει απεριόριστη κατανάλωση κόκκινου και λευκού κρασιού, μπύρας, αναψυκτικών και νερού.

Πρωτοχρονιά με ένα ξεχωριστό γαστρονομικό μενού

Για την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, το Athenaeum Grand Hotel ετοιμάζει μια βραδιά με τη γαστρονομία και τη ζωντανή μουσική να πρωταγωνιστούν. Ο Executive Chef Ιωάννης Ντούρος έχει δημιουργήσει ένα εορταστικό μενού έξι πιάτων, με στόχο να προσφέρει μια απολαυστική εμπειρία που θα συνοδεύσει ιδανικά την τελευταία βραδιά του χρόνου. Οι γεύσεις του μενού θα πλαισιωθούν από ζωντανή μουσική με τον Άρη Δελαγραμμάτικα και τη Μαρία Καμακάρη, με τη συνοδεία πιάνου, δημιουργώντας μια μαγευτική και διασκεδαστική ατμόσφαιρα. Ένα δείπνο που γίνεται αφορμή για να συγκεντρωθείτε με τους αγαπημένους σας, να ανταλλάξετε ευχές και να υποδεχθείτε τη νέα χρονιά σε ένα όμορφο περιβάλλον, με καλό φαγητό και μουσική.

Το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν κοστίζει 120€ ανά άτομο και περιλαμβάνει απεριόριστη κατανάλωση κόκκινου και λευκού κρασιού, μπύρας, αναψυκτικών και νερού.

Πληροφορίες & κρατήσεις

The Athenaeum Luxury Hotel : Λεωφόρος Βουλιαγμένης 4 & Καλλιρρόης

Athenaeum Grand Hotel : Λεωφόρος Συγγρού 142

Athenaeum Hotels – Τμήμα Κεντρικών Κρατήσεων

E-mail: [email protected]

Τηλέφωνο: +30 211 777 2200