Για τρεις εβδομάδες, 38 εστιατόρια στη Θεσσαλονίκη σερβίρουν ειδικά μενού από 25 ευρώ.

Το FineBeing παρουσιάζει το Eat Out SKG, ένα φεστιβάλ γαστρονομίας που απλώνεται στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης από τις 23 Νοεμβρίου έως τις 13 Δεκεμβρίου 2026.

Τα εστιατόρια της κοινότητας του FineBeing Guide που συμμετέχουν έχουν ετοιμάσει ειδικά μενού στα 25€, 35€, 45€ και 55€, διαθέσιμα μόνο για τις ημέρες του φεστιβάλ.

Το Eat Out SKG πραγματοποιείται λίγες εβδομάδες μετά την πρώτη ένταξη της Θεσσαλονίκης στον Οδηγό MICHELIN 2027. Στο φεστιβάλ συμμετέχουν και εστιατόρια που περιλαμβάνονται στον Οδηγό, με μενού στα 35€, 45€ και 55€.

Παραδοσιακή και σύγχρονη ελληνική κουζίνα, μεσογειακές και διεθνείς γεύσεις, θαλασσινά, κρεατικά, μεζέδες και street food δίνουν διαφορετικές απαντήσεις στο «πού θα φάμε;». Αν υπάρχει ένα εστιατόριο που λες εδώ και καιρό «εκεί θέλω να πάω», αυτές οι τρεις εβδομάδες είναι η ευκαιρία να δοκιμάσεις το μενού που ετοίμασε για το φεστιβάλ και να κανονίσεις εκείνη την έξοδο που όλο αναβάλλεται.

Για τους επισκέπτες, το Eat Out SKG είναι ένας τρόπος να γνωρίσουν τη Θεσσαλονίκη μέσα από τις κουζίνες, τις γειτονιές και τους ανθρώπους της εστίασης. Η διοργάνωση συνδέει τη γαστρονομία με τον τουρισμό και τη ζωή της πόλης, στηρίζοντας τα εστιατόρια τις εβδομάδες πριν από τις γιορτές.

Πώς κλείνεις τραπέζι;

Στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ θα βρεις τα συμμετέχοντα εστιατόρια, τα αναλυτικά μενού και τις τιμές τους. Διάλεξε μενού και κλείσε απευθείας στο εστιατόριο, αναφέροντας το

Eat Out SKG. Αν έχεις ήδη ξεχωρίσει εστιατόριο, επικοινώνησε έγκαιρα για να επιβεβαιώσεις τη διαθεσιμότητα την ημέρα και την ώρα που θέλεις.

Οι τιμές είναι ανά άτομο και δεν περιλαμβάνουν ποτά. Όπου ένα μενού αφορά δύο άτομα, αυτό αναγράφεται στην περιγραφή του.

Το Eat Out SKG πραγματοποιείται με την αιγίδα και την υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

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