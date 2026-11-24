Αν η Ιταλία θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελεί τόπο κατοικίας σου, τότε ξέρουμε ποια ευκαιρία δεν πρέπει να αφήσεις να πάει χαμένη.

Πόσες φορές έχεις φανταστεί να αφήνεις πίσω την καθημερινότητα της πόλης και να ξεκινάς μια νέα ζωή στην Ιταλία; Να ξυπνάς σε ένα ήσυχο χωριό, να απολαμβάνεις τον εσπρέσο σου σε μια μικρή πλατεία, να βρίσκεσαι κοντά στη θάλασσα ή στη φύση και να ζεις με έναν εντελώς διαφορετικό ρυθμό; Και όλα αυτά με φόντο την ιταλικά ατμόσφαιρα, έτσι; Αν αυτό το σενάριο βρίσκεται στη wishlist σου, αξίζει να δώσεις προσοχή σε όσα συμβαίνουν στην Καλαβρία.

Η περιοχή της νότιας Ιταλίας έχει ξεκινήσει ένα νέο πρόγραμμα με την ονομασία «Ripopola Calabria», μέσα από το οποίο διαθέτε 50 κατοικίες σε μικρά χωριά της, με στόχο να προσελκύσει νέους μόνιμους κατοίκους. Το ενδιαφέρον; Τα σπίτια θα ανακαινιστούν με χρηματοδότηση της Περιφέρειας και θα παραχωρηθούν δωρεάν για δέκα χρόνια, χωρίς να χρειάζεται να καταβάλεις ενοίκιο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr