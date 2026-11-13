Το Nonnas Athens παρουσιάζει τον νέο θεσμό «Nonnas & Friends» με πρώτο καλεσμένο τον Θοδωρή Παπανικολάου

Στην καρδιά της Πλάκας (Πλατεία Φιλομούσου Εταιρείας 3), εκεί όπου η θαλπωρή της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη γαστρονομική ανησυχία, το Nonnas Athens εγκαινιάζει έναν νέο, ξεχωριστό θεσμό: το Nonnas & Friends dinner.

Κάθε μήνα, ο σεφ και συνιδιοκτήτης του Nonnas, Ηλίας Κιαζόλι, θα φιλοξενεί στην κουζίνα του έναν αγαπημένο καλεσμένο σεφ. Μαζί, σε ένα «four-hands» (4 χέρια) μαγείρεμα, θα συνθέτουν ένα μοναδικό, ειδικά διαμορφωμένο μενού, παντρεύοντας τις τεχνικές, τις μνήμες και τη δημιουργική τους ταυτότητα σε ένα κοινό τραπέζι.

Ο θεσμός έρχεται να συμπληρώσει τη φιλοσοφία του Nonnas περί «Old New Recipes» – εκεί όπου οι γεύσεις της παιδικής ηλικίας και της ελληνικής μνήμης φιλτράρονται μέσα από μια σύγχρονη, ανεπιτήδευτα κομψή και εκλεπτυσμένη ματιά.

Η πρεμιέρα του Nonnas & Friends: Τετάρτη 18 Νοεμβρίου

Το ποδαρικό στο νέο αυτό γαστρονομικό ραντεβού γίνεται την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, με τον Ηλία Κιαζόλι να καλωσορίζει στην κουζίνα του τον καταξιωμένο σεφ Θοδωρή Παπανικολάου.

Ο Θοδωρής, που έχει τον τίτλο ο "σεφ που ζωγραφίζει" χάρη στην υψηλή αισθητική που έχουν τα πιάτα του, έχει ένα πλούσιο βιογραφικό επιτυχιών από την Ιταλία, την Σαντορίνη μέχρι την Αθήνα. Με σημαντικές στιγμές στη Σελήνη και στο Sense.

Η έντονη μαγειρική υπογραφή του θα ενωθεί με το γαστρονομικό αποτύπωμα του Ηλία για ένα μοναδικό βράδυ.

«Το Nonnas γεννήθηκε από την αγάπη για το σπιτικό φαγητό, τις μυρωδιές από την κατσαρόλα της γιαγιάς και την επιθυμία να τα δούμε όλα αυτά με φρέσκια ματιά. Το “Nonnas & Friends” είναι ακριβώς αυτό: να ανοίγουμε την πόρτα μας σε φίλους και συναδέλφους που εκτιμούμε, μαγειρεύοντας παρέα για τον κόσμο που μας τιμά», σημειώνει ο Ηλίας Κιαζόλι.

Το Μενού της Βραδιάς (Two Chefs. Four Hands. One Table.)

Σε αυτό το μαγειρικό back to back διάλογο οι δυο σεφ συνομιλούν με τα πιάτα τους. Συνθέσεις που αξιοποιούν υλικά και παραδοσεις που πάνε την Ελληνική κουζίνα παρακάτω.

Εμείς μπορούμε να διαλέξουμε από το μενού τα πιάτα που θέλουμε χωρίς να ακολουθήσουμε ένα αναγκαστικό μοτίβο degustation και να ζήσουμε μια γευστική ελεύθερη βραδιά που γίνεται για μια φορά.

Sourdough Bread (Βούτυρο / Ταραμάς / Τζατζίκι)

Dishes by Chef Thodoris PapanikolaouGreek Salad 2.0 – Παλαιωμένη φέτα, κρητικός ντάκος, ντοματίνια με καρπούζι, sea feel, κάπαρη, πίκλα κρεμμυδιού και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.

Bonito Vitellato – Καπνιστός και μαριναρισμένος παλαμίδα, μαγιονέζα τρούφας, veal jus, καρότα πίκλα και σαλάτα ρόκα.

Italian "Saganaki" – Φρέσκα ταλιολίνι, ταρτάρ γαρίδας, ντομάτες San Marzano, μαϊντανός, ψητό τσίλι και κρέμα παρμεζάνας.

Aegean Cod – Ποσέ και ψητός μπακαλιάρος, κρέμα φάβας, γρανίτα λάιμ, ψητά άγρια χόρτα και τηγανητή κάπαρη.

Lamb "Kontosouvli" – Αρνίσια σπάλα σιγομαγειρεμένη για 12 ώρες, πίτα, καπνιστή τυροκαυτερή, ψητό κρεμμύδι, ντομάτα και πιπεριές στη σχάρα, lamb jus.

Dishes by Chef Ilias Kiazoli

Roasted Cauliflower – Κουνουπίδι με κρεμμύδια, αντζούγια, κάπαρη, μαύρη σταφίδα και ajo blanco.

Sheep Sausage – Πρόβειο λουκάνικο, κόκκινη πιπεριά, κρέμα ντομάτας και γιαούρτι.

Moussakas, "Our Way" – Ταρτάρ μοσχαριού, μελιτζάνα, μπεσαμέλ, terrine πατάτας και γραβιέρα.

Rabbit Fricassée – Κουνέλι με μπόλια, αγκινάρες, άγρια χόρτα, σάλτσα αυγολέμονο και 'nduja.

Gnocchi Trahana – Νιόκι τραχανά, μαγιάτικο, 'nduja, σαφράν και πατατάκια.

One Last Bite (Επιδόρπια)

Chocolate Tart / Crispy Meringue / Chamomile Panna Cotta(Συνοδεύονται από φουντούκια, fleur de sel και ελαιόλαδο)

Οι θέσεις για το πρώτο Nonnas & Friends είναι περιορισμένες και συνιστάται έγκαιρη κράτηση