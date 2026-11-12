Smôkü: Το φαγητό παίρνει τον πρώτο λόγο στην ιαπωνική ταβέρνα του Δημήτρη Κατριβέση

Φωτιά, κάρβουνο, ιαπωνικές τεχνικές και ελληνικές πρώτες ύλες συνθέτουν τη γαστρονομική ταυτότητα του Smôkü, που συστήνεται ξανά στην Αθήνα με τη φιλοσοφία της ιαπωνικής Sakaba.

Έναν χρόνο μετά την πρώτη του εμφάνιση στην αθηναϊκή σκηνή, το Smôkü στη Θησέως 16 επανασυστήνεται ως μια σύγχρονη ιαπωνική ταβέρνα, με το φαγητό πλέον σε πρώτο πλάνο. Με την υπογραφή του chef Δημήτρη Κατριβέση, η ιαπωνική μαγειρική φιλοσοφία συναντά τις ελληνικές πρώτες ύλες και την ανεπιτήδευτη κοινωνικότητα της αθηναϊκής ταβέρνας.

Το Smôkü αντλεί έμπνευση από την κουλτούρα της ιαπωνικής Sakaba, όπου το φαγητό, το ποτό και η παρέα συνυπάρχουν χωρίς αυστηρούς κανόνες και επισημότητες. Μια φιλοσοφία που έχει πολλά κοινά με την ελληνική ταβέρνα: πιάτα στη μέση, διαφορετικές γεύσεις που μοιράζονται, κρασί και συζητήσεις που συνεχίζονται γύρω από το τραπέζι. Στόχος είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης αθηναϊκής Sakaba με ελληνική ψυχή και ιαπωνική γαστρονομική φιλοσοφία.

Φωτιά, κάρβουνο και umami

Στην καρδιά της κουζίνας βρίσκονται η φωτιά, ο καπνός και το κάρβουνο. Άλλωστε, το ίδιο το όνομα Smôkü αντλεί την έμπνευσή του από την ιαπωνική λέξη «sumōku» (モーク), που σημαίνει «καπνός», αποτυπώνοντας ένα από τα βασικότερα στοιχεία της γαστρονομικής του ταυτότητας. Η ιαπωνική τεχνική ψησίματος robata, οι ζυμώσεις, οι μαρινάδες και οι ωμές παρασκευές συναντούν ελληνικά και μεσογειακά προϊόντα, δημιουργώντας μια κουζίνα με έντονες γεύσεις, δημιουργικούς συνδυασμούς και σεβασμό στην πρώτη ύλη και την εποχικότητα.

Το μενού αποτυπώνει αυτή τη συνάντηση διαφορετικών γαστρονομικών πολιτισμών. Ταραμάς με wasabi και αυγοτάραχο, chicken yakitori με yuzu kosho, μύδια kushiyaki με beurre blanc και λάδι καμένου πράσου, nasu miso και udon cacio e pepe είναι μερικά από τα πιάτα που αναδεικνύουν τη δημιουργική προσέγγιση της κουζίνας από τον Δημήτρη Κατριβέση.

Κρασί, sake και μια βραδιά που συνεχίζεται

Το φαγητό συνοδεύεται από μια προσεκτικά επιλεγμένη λίστα ελληνικών και διεθνών κρασιών, με έμφαση στις φυσικές οινοποιήσεις και τις ετικέτες ήπιας παρέμβασης, καθώς και από επιλογές sake. Τα Japanese highballs και τα δημιουργικά cocktails με ιαπωνικές και μεσογειακές αναφορές συμπληρώνουν την εμπειρία, ενώ η μουσική διατηρεί τη ζωντανή ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζει το Smôkü από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του.

Με το φαγητό πλέον στο επίκεντρο, το Smôkü φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ένα σύγχρονο αθηναϊκό στέκι, όπου η ιαπωνική γαστρονομική κουλτούρα συναντά την ελληνική χαρά του μοιράσματος.

Tradinovation: Η μαγειρική φιλοσοφία του Δημήτρη Κατριβέση

Πίσω από το Smôkü βρίσκεται ο Δημήτρης Κατριβέσης, chef και επιχειρηματίας με περισσότερα από 25 χρόνια διεθνούς εμπειρίας. Η επαγγελματική του διαδρομή περιλαμβάνει συνεργασίες με κορυφαίες προσωπικότητες της γαστρονομίας, όπως ο Ferran Adrià και ο Albert Raurich, καθώς και εμπειρίες σε Ιαπωνία, Ισπανία, Περού και Ελλάδα. Έχει δημιουργήσει και αναπτύξει γαστρονομικά concepts, μεταξύ των οποίων τα MAVRO Santorini, Sounds Tasty και Pantera Negra. Στον πυρήνα της φιλοσοφίας του βρίσκεται το Tradinovation, η συνάντηση της παράδοσης με την καινοτομία, μέσα από σύγχρονες τεχνικές και διαφορετικές γαστρονομικές επιρροές.

«Η Ιαπωνία με δίδαξε τον σεβασμό στην πρώτη ύλη, την πειθαρχία και την ουσία. Η Ελλάδα είναι η μνήμη, η γεύση και το συναίσθημά μου. Στο Smôkü θέλω αυτοί οι δύο κόσμοι να συνυπάρχουν φυσικά, χωρίς περιορισμούς. Να δημιουργήσουμε έναν χώρο όπου ο κόσμος έρχεται για το φαγητό, αλλά επιστρέφει για την εμπειρία», αναφέρει ο Δημήτρης Κατριβέσης.

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