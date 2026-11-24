Πριν από δεκαπέντε χρόνια, το «Tungsten», η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Γιώργου Γεωργόπουλου, βγαίνει στα σινεμά.

Αθήνα, 2011. Μια πόλη που μοιάζει ασφυκτική, συχνά απειλητική, μη βιώσιμη. Μια χρονιά έντονης οικονομικής και κοινωνικής αποσταθεροποίησης, με βαθιά ύφεση, μέτρα λιτότητας και σοβαρές επιπτώσεις. Πάνω σε αυτήν την κοινωνικοπολιτική κατάσταση, ένας πρωτοεμφανιζόμενος τότε σκηνοθέτης, φτιάχνει μια ταινία με ψυχή σε ασπρόμαυρο φόντο και μπετόν, για να αποτυπώσει καθημερινές ιστορίες ανθρώπων, πάνω κάτω οικείες σε όλους μας.

Κοινή συνιστώσα αυτών των ιστοριών, η αναμέτρηση τους με τον κοινωνικό αποκλεισμό, τη βία και την οικονομική κρίση. Το αθηναϊκό road movie «Tungsten» του Γιώργου Γεωργοπούλου κινείται ανάμεσα σε γειτονιές, δρόμους, φυσικούς, βιομηχανικούς και αστικούς χώρους και εισέρχεται δυναμικά στα κινηματογραφικά πράγματα. Όμηρος Πουλάκης, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Βαγγέλης Μουρίκης, Τάσος Νούσιας και Κόρα Καρβούνη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

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