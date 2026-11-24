Ο γεωλογικός σχεδιασμός του Ντουρουπινάρ έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση με την ερευνητική ομάδα να δηλώνει σίγουρη για το εύρημά της.

Κάτι θαμμένο βαθιά σε μια πλαγιά βουνού στην Τουρκία ενδέχεται να κρύβει ένα στοιχείο για ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της Βίβλου.

Ερευνητές που αναζητούν την Κιβωτό του Νώε υποστηρίζουν ότι νέες εργαστηριακές αναλύσεις «επιβεβαιώνουν» πως απανθρακωμένα κομμάτια ξύλου, τα οποία ανασύρθηκαν από έναν σχηματισμό με σχήμα πλοίου στην Τουρκία, χρονολογούνται στην περίοδο που παραδοσιακά συνδέεται με τον βιβλικό Κατακλυσμό.

Τα δείγματα εντοπίστηκαν στον γεωλογικό σχηματισμό Ντουρουπινάρ, κοντά στο όρος Αραράτ, όπου η ερευνητική ομάδα εκτιμά ότι ενδέχεται να βρίσκονται θαμμένα τα απομεινάρια του θρυλικού σκάφους.

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