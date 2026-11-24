Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 24 Νοεμβρίου 1970, δολοφονήθηκε άγρια στο Μπουρνάζι η μητέρα της λαϊκής τραγουδίστριας Μαίρης Λίντα.

Ένα κομπολόι πεταμένο στη λεκάνη μιας τουαλέτας. Ένα αιματοβαμμένο ξυπνητήρι. Ένα άδειο μπουκάλι οινοπνεύματος. Μια δολοφονία που για δέκα ημέρες παρουσιαζόταν ως ατύχημα.

Το ημερολόγιο έδειχνε 24 Νοεμβρίου 1970. Στο Μπουρνάζι, η 70χρονη Βασιλική Δημητροπούλου, μητέρα της τραγουδίστριας Μαίρης Λίντα, βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι της, με το σώμα της σχεδόν ολοκληρωτικά απανθρακωμένο.

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