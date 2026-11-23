Η Black Friday πλησιάζει και η αντίστροφη μέτρηση για τις πιο δυνατές αγορές της χρονιάς έχει ξεκινήσει.

Το Top Parks Πειραιώς ετοιμάζεται να υποδεχθεί το κοινό με μοναδικές προσφορές, αγαπημένα brands και επιλογές για κάθε ανάγκη, μετατρέποντας τη βόλτα για ψώνια σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία για όλη την οικογένεια.

Αν βρίσκεσαι σε αναζήτηση των καλύτερων ευκαιριών, τότε το εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιώς είναι ένας προορισμός που αξίζει να βάλεις στο πρόγραμμά σου. Από fashion και αθλητικά είδη μέχρι παιχνίδια, καλλυντικά και προϊόντα για το σπίτι, οι επιλογές καλύπτουν κάθε γούστο και κάθε ηλικία.

Black Friday με κορυφαία brands και επιλογές για όλους

Στα καταστήματα του Top Parks Πειραιώς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να ανανεώσεις την γκαρνταρόμπα σου, να εξοπλιστείς για τις αθλητικές σου δραστηριότητες, αλλά και να ανακαλύψεις έξυπνες αγορές για τα παιδιά και το σπίτι.

ADIDAS, ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ, SINSAY, PAREX, LILI, ORCHESTRA, PEPCO και AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ προσφέρουν ακόμη περισσότερους λόγους για να επισκεφθείς το εμπορικό πάρκο, ενώ ξεχωριστή θέση στις επιλογές έχει και το νέο κατάστημα της γαλλικής αλυσίδας μόδας KIABI.

Είτε αναζητάς αθλητικά παπούτσια και ρούχα, είτε παιχνίδια για τους μικρούς της οικογένειας, είτε καθημερινά fashion essentials, η Black Friday στο Top Parks Πειραιώς υπόσχεται πολλές ευκαιρίες για αγορές σε super τιμές.

Shopping break με γεύση και χαλάρωση

Και επειδή μια απολαυστική shopping εμπειρία δεν ολοκληρώνεται χωρίς το απαραίτητο διάλειμμα, το Top Parks Πειραιώς έχει φροντίσει και γι' αυτό. Το εστιατόριο McDonald’s και το καφέ Γρηγόρης αποτελούν τις ιδανικές στάσεις για ένα γευστικό γεύμα, ένα γρήγορο snack ή τον αγαπημένο σου καφέ, πριν συνεχίσεις τις αγορές σου. Έτσι, η βόλτα γίνεται ακόμη πιο ευχάριστη, είτε είσαι με την οικογένεια είτε με την παρέα σου.

Οι ευκαιρίες δεν σταματούν την Παρασκευή. Όλα τα καταστήματα του Top Parks Πειραιώς θα είναι ανοιχτά και την Κυριακή 29/11, από τις 11:00 έως τις 20:00, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους επισκέπτες να απολαύσουν τις αγορές τους με άνεση και χωρίς βιασύνη.

Με αγαπημένα brands για όλη την οικογένεια, super τιμές, εύκολη πρόσβαση και δωρεάν parking, το Top Parks Πειραιώς συγκεντρώνει όλα όσα χρειάζεσαι για μια ολοκληρωμένη Black Friday εμπειρία.

Top Parks: Η Black Friday έχει τον δικό της προορισμό

Η φετινή Black Friday έχει ραντεβού στο Top Parks Πειραιώς, αλλά η ίδια ξεχωριστή εμπειρία αγορών και άνεσης σε περιμένει και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Τα εμπορικά πάρκα Top Parks βρίσκονται επίσης στην Πάτρα, στα Ιωάννινα και στο Ηράκλειο Κρήτης, φέρνοντας κοντά στους καταναλωτές αγαπημένα καταστήματα και επιλογές για κάθε ανάγκη.

Μείνε συντονισμένος στα social media του Top Parks για να ενημερώνεσαι για όλες τις προσφορές, τις δράσεις, τους διαγωνισμούς και τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που έρχονται.

Φέτος, στην Black Friday, WE ARE B\_ACK % και το ραντεβού είναι στο Top Parks Πειραιώς!

Top Parks Πειραιώς

Πειραιώς 86, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιώς

Γιατί οι καλύτερες αγορές γίνονται όταν συνδυάζονται με τις καλύτερες εμπειρίες!