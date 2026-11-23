Οι κραδασμοί και ο θόρυβος από τις ειδικές λωρίδες έχουν προκαλέσει παράπονα κατοίκων και επαγγελματιών, ενώ η αποτελεσματικότητά τους στην αποτροπή τροχαίων αμφισβητείται.

Μια παρέμβαση που σχεδιάστηκε για να περιορίσει την ταχύτητα των οδηγών και να αποτρέψει σοβαρά τροχαία ατυχήματα έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη Γερμανία, με τις τοπικές αρχές να εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο να την πάρουν πίσω. Οι ειδικές λωρίδες που τοποθετήθηκαν σε επαρχιακό δρόμο της Θουριγγίας δεν φαίνεται να έχουν πείσει τους μοτοσικλετιστές να κόψουν ταχύτητα, ενώ κάτοικοι και επαγγελματίες μεταφορών διαμαρτύρονται για τον θόρυβο και τις ζημιές που καταγγέλλουν ότι προκαλούν στα οχήματά τους.

Η υπόθεση αφορά τη διαδρομή ανάμεσα στις πόλεις Τσέλα-Μέλις και Όμπερχοφ, μια ορεινή περιοχή που προσελκύει πολλούς μοτοσικλετιστές εξαιτίας των στροφών της. Εκεί καταγράφηκαν 19 τροχαία ατυχήματα μέσα στο 2023 και το 2024, δύο από τα οποία ήταν θανατηφόρα. Έτσι, τον Σεπτέμβριο του 2025 τοποθετήθηκαν σε επτά επικίνδυνα σημεία ειδικές εγκάρσιες λωρίδες, με στόχο να προειδοποιούν τους οδηγούς μέσω έντονων κραδασμών και θορύβου όταν περνούν από πάνω τους.

Το μέτρο που γύρισε μπούμερανγκ

Οι συγκεκριμένες λωρίδες έχουν ύψος περίπου δύο εκατοστών και είναι κατασκευασμένες από ειδικό υλικό που εφαρμόζεται πάνω στην άσφαλτο. Δεν πρόκειται για τα συνηθισμένα υπερυψωμένα σαμαράκια, αλλά για επιφανειακές διαγραμμίσεις που προκαλούν αισθητές δονήσεις στο όχημα. Η λογική πίσω από την εγκατάστασή τους ήταν να αναγκάζουν τους οδηγούς να περιορίζουν την ταχύτητά τους πριν από επικίνδυνα σημεία.

Έναν χρόνο μετά, όμως, η αποτελεσματικότητά τους αμφισβητείται. Μοτοσικλετιστής που χρησιμοποιεί συχνά τη διαδρομή ανέφερε ότι σχεδόν δεν αντιλαμβάνεται τις λωρίδες, ενώ υποστήριξε ότι πλέον τις χρησιμοποιεί ως σημείο αναφοράς για να υπολογίζει πού πρέπει να φρενάρει πριν από τις στροφές. Υπάρχουν, μάλιστα, οδηγοί που φρενάρουν απότομα λίγο πριν περάσουν από πάνω τους, δημιουργώντας ενδεχομένως νέους κινδύνους για όσους ακολουθούν.

Οι αντιδράσεις δεν περιορίζονται στους μοτοσικλετιστές. Οι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται για τον επαναλαμβανόμενο θόρυβο που προκαλείται κάθε φορά που ένα όχημα περνά πάνω από τις λωρίδες. Το χαρακτηριστικό βουητό ακούγεται σε μεγάλη απόσταση, με αποτέλεσμα το μέτρο που προοριζόταν να βελτιώσει την ασφάλεια να έχει μετατραπεί σε καθημερινή ενόχληση για όσους ζουν κοντά στον δρόμο.

Οι ζημιές στα λεωφορεία

Ιδιαίτερα έντονες είναι οι διαμαρτυρίες από την πλευρά μιας τοπικής επιχείρησης λεωφορείων. Ο ιδιοκτήτης της, Φόλκερ Γκρέσελ, υποστηρίζει ότι οι συνεχείς κραδασμοί έχουν προκαλέσει προβλήματα στα οχήματά του, τα οποία περνούν από τα επτά σημεία πολλές φορές καθημερινά. Όπως περιέγραψε, έχουν εμφανιστεί χαλαρώσεις σε σωληνώσεις και προβλήματα στα υδραυλικά συστήματα, ενώ οι οδηγοί και οι επιβάτες παραπονιούνται για τις έντονες δονήσεις.

Ο ίδιος έκανε λόγο για λογαριασμούς επισκευών που σε ορισμένες περιπτώσεις έφτασαν τις 17.000 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι οι λωρίδες ευθύνονται για τις ζημιές. Πρόκειται, πάντως, για καταγγελία του επιχειρηματία και όχι για ανεξάρτητο τεχνικό πόρισμα που να αποδίδει το σύνολο των βλαβών στη συγκεκριμένη παρέμβαση.

Στο τραπέζι η απομάκρυνση

Οι αντιδράσεις έχουν φτάσει και στο δημοτικό συμβούλιο του Όμπερχοφ, όπου αρκετοί εκπρόσωποι έχουν εκφραστεί υπέρ της απομάκρυνσης των λωρίδων. Το βασικό επιχείρημα είναι ότι δεν έχει αποδειχθεί πως περιόρισαν την επικίνδυνη οδήγηση, ενώ έχουν δημιουργήσει προβλήματα στους κατοίκους και στις μεταφορές.

Η τελική αξιολόγηση ανήκει στην επιτροπή τροχαίων ατυχημάτων της περιφέρειας Σμάλκαλντεν-Μάινινγκεν, η οποία επρόκειτο να συζητήσει τον Νοέμβριο το μέλλον της παρέμβασης. Η αστυνομία, από την πλευρά της, έχει επισημάνει ότι δεν ευθύνεται κάθε ατύχημα στην περιοχή αποκλειστικά για την υπερβολική ταχύτητα, καθώς έχουν καταγραφεί και παραβιάσεις προτεραιότητας ή λάθη κατά την οδήγηση σε ομάδες μοτοσικλετιστών.

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