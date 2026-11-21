Από τους progressive πειραματισμούς των Ακρίτας, στις αστικές ραψωδίες της Sci-Fi River. Το ταξίδι στο ελληνικό ροκ ξεκινά.

Προσπαθήσαμε να βάλουμε το ελληνικό ροκ σε μια σειρά 20 δίσκων. Όλες οι κυκλοφορίες για τις οποίες θα διαβάσετε, είναι διαμάντια, ανεξερεύνητα στο ελληνικό κοινό. Ίσως κάναμε λάθη, σίγουρα μπήκε το υποκειμενικο κριτήριο μέσα στη λίστα, όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις.

Σίγουρα πάντως, δημιουργήθηκε μια «σκιώδη κυβέρνηση» 20 δίσκων που αξίζει να τους χαρίσετε την ψήφο σας, να αγοράσετε ή έστω να αποθηκεύσετε στο Spotify, από το 1973 ως το 2025. Όλα τα πρόσωπα του ελληνικού ροκ, από τις ηλεκτρικές κιθάρες ως τα ηλεκτρονικά μπιτ και τις ρίμες, είναι εδώ.

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