Νατάσσα Μποφίλιου: Το νέο τραγούδι «Μη Με Κρίνεις» με το δυνατό μήνυμα αποδοχής
Η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι «Μη Με Κρίνεις», που κυκλοφορεί από την Cut Records.
Το «Μη Με Κρίνεις» είναι ένα τραγούδι που μιλά για τις διαφορετικές διαδρομές των ανθρώπων και την ανάγκη για κατανόηση και αποδοχή, υπενθυμίζοντας πως το πιο σπουδαίο είναι να μπορεί ο καθένας να είναι ο εαυτός του χωρίς να απολογείται ή να κρίνεται γι’ αυτό.
Στο «Μη Με Κρίνεις», που έρχεται μετά το πολυαγαπημένο «Όλα Τέλεια» και λίγο πριν την κυκλοφορία του νέου τους album, η βαθιά συναισθηματική και δυναμική ερμηνεία της Νατάσσας Μποφίλιου συναντά τον ιδιαίτερο στιχουργικό κόσμο του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και ένα πολυεπίπεδο ηχητικό τοπίο του Θέμη Καραμουρατίδη, με ηχοχρώματα από πιάνο, τύμπανα, κιθάρες, μπαγλαμά, τζουρά, ακορντεόν και λαούτο.
Την ίδια ώρα, η πιο ξεχωριστή κι επιτυχημένη τριάδα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής προετοιμάζεται για τις εμφανίσεις της στο «Άλσος λάιβ», υπό τον τίτλο «Άκου Να Δεις!», που ξεκινούν την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου.
Βρείτε το «Μη Με Κρίνεις» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/
Στίχοι
Μη με κρίνεις
αν κοιμάσαι ασφαλής
μ’ ένα σώμα αγκαλιά σου.
Μη με κρίνεις
χορτασμένος στα φιλιά σου,
στη χαρά που έχεις μοιραστεί.
Μη με κρίνεις
κάποιος πάντα αν είναι εκεί
με ανοιχτή ψυχή και σώμα.
Μη με κρίνεις
άμα έχεις βρει ένα στόμα
δυο κουβέντες να ’χει να σου πει.
Είναι εύκολο πολύ
το δικό σου το μαζί
με τους άλλους να συγκρίνεις.
Μείνε μόνος δυο λεπτά.
Κι ίσως νιώσεις τελικά
ποια ανόμοια συγκρίνεις.
Μη με κρίνεις.
Μη με κρίνεις
αν σου δάνεισαν ποτέ
μες στο κρύο το παλτό τους.
Μη με κρίνεις
αν σε έκαναν δικό τους
μια φορά χωρίς πώς και γιατί.
Μη με κρίνεις
αν μετράς ξεχωριστά
την αγάπη απ’ τη λύπη.
Μη με κρίνεις
αν τη νύχτα δε σου λείπει
ό,τι η μέρα σου χρωστά.
Είναι εύκολο πολύ
το δικό σου το μαζί
με τους άλλους να συγκρίνεις.
Μείνε μόνος δυο λεπτά.
Κι ίσως νιώσεις τελικά
ποια ανόμοια συγκρίνεις.
Credits
Μουσική: Θέμης Καραμουρατίδης
Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος
Ενορχήστρωση - πιάνο, πλήκτρα: Θέμης Καραμουρατίδης
Τύμπανα: Μανώλης Γιαννίκιος
Μπάσο: Γιώργος Μπουλντής
Ακουστική, ηλεκτρική κιθάρα: Γιώργος Καρδιανός
Μπαγλαμά, ακορντεόν: Γιάννης Δάφνος
Τζούρα, μπαγλαμά, ισπανικό λαούτο, λαούτο: Νίκος Κατσίκης
Ηχογράφηση, μίξη, mastering: Γιάννης Παξεβάνης, Studio Subway
Additional editing: Βαγγέλης Σαπουνάς
Cover Artwork & Design: Σέβη Κυπριώτη
Παραγωγή: Cut Records
Διεύθυνση Παραγωγής: Χρήστος Κορτσέλης