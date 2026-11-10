Τα "Magdalena Aperitivo Sessions" ξεκινούν  από τη Χώρα των Βάσκων

Μια νέα, συναρπαστική after office συνήθεια έρχεται να εμπλουτίσει ευχάριστα, νόστιμα και πρωτότυπα τα απογεύματά μας.

Το Magdalena Aperitivo (Εριφύλης 1), που έφερε στο Παγκράτι την αυθεντική, ιταλική ιεροτελεστία του early drinking, καλωσορίζει τα "Magdalena Aperitivo Sessions". Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό σερί θεματικών βραδιών που φιλοδοξεί να μετατρέψει τη χαλαρή συνήθεια του απεριτίβο σε ένα ζωντανό γαστρονομικό hopping διαφορετικών προορισμών και κουλτούρων.

Για την επίσημη πρεμιέρα των sessions, την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου από τις 18:30, το Magdalena Aperitivo υποδέχεται στο χώρο του το ¡TOPA!, το πολυσυζητημένο wine & tapas bar της Κυψέλης, που έχει γίνει talk-of-the-town για τον ανατρεπτικό γαστρονομικό διάλογο που έχει στήσει ανάμεσα στη Χώρα των Βάσκων και την Κρήτη.

Magdalena και ¡TOPA! σε ένα μοναδικό "Πάντρεμα"

Το Magdalena Aperitivo άνοιξε τις πόρτες του στην καρδιά του Παγκρατίου μυώντας μας στη φιλοσοφία του "dolce far niente". Με design που ισορροπεί ανάμεσα στον ιταλικό μινιμαλισμό και με ζεστή urban ατμόσφαιρα, που ενισχύουν οι άνθρωποι του, ο Γιάννης Γεωργιάδης, η Χρύσα Σκουρλή και ο Διονύσης Πολάτος, έχει εδραιωθεί ως το απόλυτο σημείο συνάντησης για αποσυμπίεση αμέσως μετά το γραφείο. Η φιλοσοφία του βασίζεται στην απλότητα, την κορυφαία ποιότητα και μια εξαιρετική high-end cocktail λίστα, με έμφαση στα aperitifs, τα negroni και τις on-tap spritz επιλογές.

Από την άλλη πλευρά, το ¡TOPA! της Φωκίωνος Νέγρη, δημιούργημα της έμπειρης ομάδας του Oinoscent (Άρης Σκλαβενίτης, Δάνης Αγαπητός) και του σεφ Γιάννη Τσικουδάκη, λειτουργεί ως ένα «νεο-καφενείο» με εναλλακτική, ζωντανή και unpretentious ψυχή. Φημίζεται για το electric vibe του, την εξαιρετική λίστα κρασιών, τα δυσεύρετα vermut και τα βαθιά νόστιμα, «χειροποίητα» tapas και pintxos που αποθεώνουν την πρώτη ύλη.

Η συνάντηση της Magdalena με τη τη βάσκικη ιδιοσυγκρασία του ¡TOPA!, όπως είναι αναμενόμενο είναι εκρηκτική και μας προσκαλεί σε μια exclusive εμπειρία, την απόλυτη γέφυρα από την επαγγελματική ζωή στην κοινωνική όπου πρωταγωνιστούν οι γεύσεις, η μουσική, η παρέα και το aperitivo στα καλύτερα του.

Το Μενού του Βάσκικου Sessions.

Η ομάδα του ¡TOPA!, που θα βρίσκεται πίσω από την μπάρα του Magdalena έχει ετοιμάσει ένα δυνατό γευστικό highlight το οποίο αυτή τη φορά θα συνομιλήσει με τα επίσης ειδικά σχεδιασμένα spirits και aperitivo spritz του οικοδεσπότη.

Αναλυτικά θα έχουμε μια πλούσια επιλογή ανάμεσα στα πιο χαρακτηριστικά βασκικά after office bites από:

Basque Gilda: Manzanilla Olives | Boquerones | Anchovies | Basque Chilli

Handmade Potato Chips & TOPA Aioli

Pan con Tomate & Jamón Serrano 24months

Cabrales Cheese & Seasonal Fruit

Sobrassada Croquette & Aioli

GALICIAN ARTISAN CONSERVAS SELECTION: Mussels in Escabeche Sauce, Hake Roe Medallions in Olive Oil, Whole Anchovies in Olive Oil

Τα "Magdalena Aperitivo Sessions" θα πραγματοποιούνται σε σταθερή βάση (κάθε πρώτη και τρίτη εβδομάδα του μήνα), φιλοξενώντας διαφορετικές γευστικές κουλτούρες, pop up και guest σεφ, προσφέροντας πάντα μια ολοκληρωμένη aperitivo εξόρμηση στους πιο ελκυστικούς, αναπάντεχους αλλά και κλασικούς προορισμούς.

Σας περιμένουμε να αρχίσουμε το ταξίδι μαζί!

Πληροφορίες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026

Ώρα Έναρξης: 18:30

Τοποθεσία: Magdalena Aperitivo, Εριφύλης 1, Παγκράτι

Τηλέφωνο Κρατήσεων: 210 7226039

Social Media: @magdalena.aperitivo