Στις 5 Δεκεμβρίου, στο Fuzz Live Music Club, οι Fundracar, γιορτάζουν 15 χρόνια και τιμούν τον δίσκο-σταθμό «Πλακώσου».

Όλα είναι ζωντανά, πιθανά, αληθινά και ψεύτικα, πεθαμένα, πιθανά. Τίποτα δεν πεθαίνει και τίποτα δεν μείνει. Κι θες μουσικό live τη σιωπή σου να ελέγχεις και σε ό,τι έρθει να πιστεύεις. Μην είσαι, όμως, αφελής. Να είσαι εγκρατής και να τα θες όλα. Να ζεις στην αντίφαση πάνω από την επίφαση και κάτω από τη γεμάτη οξυγόνο φάση. Βαθιές αναπνοές, νέες πνοές κάθε φορά και ένα βιβλίο να μένει πάντα ανοιχτό. Πριν το κάνεις αυτό, άνοιξε την τηλεόραση. Έπειτα κάθισε στην πολυθρόνα, βάλε δίπλα σου 25 συγγραφείς κι έναν άγνωστο και ξεκίνα να διαβάζεις, πλακώσου στα σύμφωνα, τα φωνήεντα τα σέα και τα μέα.

Αν θες να κάνεις διάλειμμα άσε το χαζοκούτι, πλέον αδυνάτισε και έγινε ακόμα πιο χαζό, και πιάσε δίσκους, cd, λίστες ψηφιακές. Άνοιξε το πανέξυπνο τηλέφωνό σου και πες στο ΑΙ να σου πει τι σημαίνει μουσικός ανεμοστρόβιλος. Αν σου βγάλει error και παρακαλώ επαναλάβετε, πες του να πάει να… χτενιστεί και το βίντεο να του καεί. Τέλος πάντων… Βάλε την Ανδρομέδα και τη Γη στο πικ απ, πάρε ένα χαμόγελο να σκρατσάρεις και την αιώνια λιακάδα-τρέλα των Βαλκανίων. Η ώρα έφτασε! Πλακώσου στα σούξου μούξου μανταλάκια, κορδελάκια, βάλε το εισιτήριο του λεωφορείου στην κωλότσεπη και πήγαινε στο live των Fundracar, στις 5 Δεκεμβρίου, στο Fuzz Live Music Club.

...and burn the fuckers



Επειδή εγώ τα εξηγώ ωραία, αλλά υπάρχουν τύποι που τα εξηγούν καλύτερα, διαβάστε το καλύτερο δελτίο Τύπου:

Στην Ανδρομέδα και στη Γη, παράνοια αναλογική σε παραίσθηση ψηφιακή. Πλακώσου!

Νοσταλγοί και νοσταλγικοί, παλιακοί αλλά σταθερά εκεί: στο τώρα, στο μετά και στο όταν. Για ποιον γίνονται όλα αυτά;

Όταν χαμηλώνει ο φωτισμός, όπως τότε στο 2+11, νιώθεις να διχάζεσαι σε χιλιάδες πλευρές. Γίνεσαι μέρος της μάζας. Ούτε αριθμός, ούτε αστυνόμος... Κι ύστερα, έλα να μας πεις πως λέμε ψέματα. Εδώ θα είσαι πάλι. Δεκαπέντε χρόνια μετά, μπάτσοι και ναρκωτικά - ή μήπως πλέον φοράνε αλεξίσφαιρα νανογιλέκα; Μυαλά GtP, AI γαμήσου, κι όλα τα ρόδινα όνειρα κάνουν κουπί χωρίς να βγαίνει τίποτα.

Σαν γιατροί των τρελών (και όχι σαν «γιατροί των γνωστών»), στον πόλεμο των άστρων, με υπερ-αστική υπευθυνότητα και πνευματική ανευθυνότητα, γυρεύουμε στη νύχτα κάτι ιερό: μια αίσθηση. Όλα τώρα, για άλλη μια φορά. Προφήτες στιγμών που επαναλαμβάνονται για πάντα στον χρόνο.

Το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου, οι Fundracar κάνουν οικόπεδο τη σκηνή του Fuzz Live Music Club. Με αυθάδη γλωσσικά μοντέλα και γιορτάζοντας 15 χρόνια από την κυκλοφορία του δίσκου "Πλακώσου", στήνουν μια τελετή για τις τελευταίες στιγμές της φυσικής ηλιθιότητας.

...and burn the fuckers, shoot them, kill them all. ΤΡΕΛΑ ΣΟΥ!

Παίξτε ρε!



Παίξτε πανκ ρε και βάλτε και πολύ psych ρέγκε, ρε! Και ρε, πείτε στους άλλους, ρε, να παίξουν για να γουστάρουμε, να τριπάρουμε, να βρούμε την ευλογία και τη θεία κοινωνία μέσα σε καπνούς και σε βρισιές, ρε! Και ρε, σεβαστείτε τον άνθρωπο που θέλει να θυμηθεί πώς είναι να βγαίνεις έξω Σάββατο βραδύ και γουστάρεις και θες να τα κάνεις όλα… όπα! Ρε, μην είστε πουλητάρια, «λιώστε» τις χορδές, σπάστε τα τύμπανα και αφήστε τις κιθάρες άθικτες, για μεταλλάδες, για ραπάδες και για κανά παιδί θαύμα αν περάσει από τον Ταύρο, εκεί που τα κέρατα είναι τσιμεντένια και παίζουν νταραβέρια με αγγέλους και τέρατα. Κι αν κατάλαβα καλά από την αφίσα, πρέπει να φέρω μαζί μου κανά δυο βιβλία, μια νεκροκεφαλή, δίσκους και το μάτι του terminator. Εντάξει ρε μάγκες! Ρε σεις, i’ll be back. Όποιος κι αν είσαι Fundracar, πλακώσου και παίξε ρε, παίξε! Α, και κάτι συμπληρωματικό, αλλά απαραίτητο. Αντιγράφουμε: Στις 5 Δεκεμβρίου, οι FUNDRACAR γιορτάζουν 15 χρόνια εκρηκτικής, απρόβλεπτης & αδιάκοπης πορείας στη σκηνή και σας στέλνουμε το επίσημο δελτίο τύπου μαζί με το εικαστικό υλικό της γιορτής. Για να τιμήσουν τον δίσκο-σταθμό «ΠΛΑΚΩΣΟΥ», έχουν ήδη ξεκινήσει να κυκλοφορούν ξεχωριστές επανεκτελέσεις αγαπημένων κομματιών, φιλοξενώντας σημαντικές συνεργασίες (Cilia Katrali, Vasilis Rallis, SKG Dub Alliance και πολλούς/ες ακόμη που ακολουθούν).

ΙNFO

FUNDRACAR – 15 ΧΡΟΝΙΑ LIVE, «Πλακώσου»

Ημερομηνία: Σάββατο 5 Δεκεμβρίου

Χώρος: Fuzz Live Music Club (Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος)

Doors Open: 20:00

Opening Act: MAZOHA

Warm Up DJ set: DJ TZIN

Πώληση εισιτηρίων: ΕΔΩ

Σημεία Hardcopy Εισιτηρίων:

Αθήνα

Monsterville

Alibi Coffee Bar

Περιστέρι

Lovely Days

Intro Bar

Πειραιάς

Jackals Tattoo Piraeus

Οργάνωση & Παραγωγή: Musayeta Entertainment

