Πετάγεσαι απότομα την ώρα που σε παίρνει ο ύπνος; Είναι πιο συνηθισμένο απ' όσο νομίζεις
Ετοιμάζεστε να αποκοιμηθείτε και, λίγο πριν σας πάρει ο ύπνος, το σώμα σας κάνει ξαφνικά μια ακούσια κίνηση, με αποτέλεσμα να πεταχτείτε. Πρόκειται για τα λεγόμενα υπνικά τινάγματα, γνωστά και ως υπναγωγικοί μυόκλονοι, δηλαδή απότομες μυϊκές συσπάσεις που εμφανίζονται κατά τη μετάβαση από την εγρήγορση στον ύπνο. Είναι ένα αρκετά συχνό και συνήθως ακίνδυνο φαινόμενο.
Ωστόσο, νέα έρευνα δείχνει ότι όσοι βιώνουν συχνά αυτά τα τινάγματα ενδέχεται να αντιμετωπίζουν χειρότερη ποιότητα ύπνου, εντονότερα συμπτώματα αϋπνίας και υψηλότερα επίπεδα άγχους. Μάλιστα, για ορισμένους ανθρώπους, η ανησυχία που προκαλούν τα επεισόδια μπορεί να ενισχύσει έναν φαύλο κύκλο άγχους και διαταραγμένου ύπνου.
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