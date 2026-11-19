Ο θάνατος της 4χρονης Ινάς είχε πυροδοτήσει μία από τις μεγαλύτερες έρευνες στην ιστορία της Γαλλίας.

Καταδικάστηκαν, μετά από 40 χρόνια, στη Γαλλία οι γονείς ενός 4χρονου κοριτσιού, το οποίο δολοφονήθηκε και εντοπίστηκε στην άκρη ενός αυτοκινητοδρόμου, με εμφανή σημάδια κακοποίησης στο σώμα της.

Η 72χρονη Χαλίμα Ελ Μπαχτί- μητέρα του κοριτσιού - κρίθηκε ένοχη την Τρίτη (17/11) για «βασανιστήρια και πράξεις βαρβαρότητας που επέφεραν τον θάνατο χωρίς πρόθεση ανθρωποκτονίας».

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