Το προσωπικό του ζωολογικού κήπου παρακολουθεί τον ιπποπόταμο όλο το 24ωρο, και τον βοηθά με όποιον τρόπο μπορεί για να αποβάλει το πλεκτό καπέλο.

Η Φιόνα, ο πιο διάσημος ιπποπόταμος του ζωολογικού κήπου του Σινσινάτι, υποβλήθηκε σε κολονοσκόπηση την Τετάρτη, αφού οι κτηνίατροι του πάρκου προσπαθούν να την βοηθήσουν να αποβάλει ένα... πλεκτό σκουφάκι που κατάπιε, αφού αυτό έπεσε κατά λάθος στο περίφραγμά της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ζωολογικού κήπου, ο αγαπημένος ιπποπόταμος κατάπιε το σκουφάκι πριν από σχεδόν μία εβδομάδα.

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