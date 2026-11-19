Phase Black: Πού βρίσκονται τα καταφύγια της Αθήνας σε περίπτωση ανάγκης - Αναλυτικοί χάρτες
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Αυτά είναι τα μυστικά καταφύγια πολέμου στην Αθήνα
Αν παρακολουθείτε τις ειδήσεις το τελευταίο διάστημα, πιθανότατα θα έχετε παρατηρήσει ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται ιδιαίτερα ομαλά στον κόσμο.
Οι πολεμικές συγκρούσεις σε διάφορα σημεία του πλανήτη έχουν προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Ιδιαίτερα ο πόλεμος στο Ιράν, κατά τη διάρκεια του οποίου η Ισλαμική Δημοκρατία προχώρησε στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, μιας θαλάσσιας οδού στρατηγικής σημασίας για τη διεθνή διακίνηση πετρελαίου.
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